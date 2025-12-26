经济日历部分

经济日历

国家

加拿大预算平衡 (Canada Budget Balance)

国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
源：
加拿大财政部 (Department of Finance Canada)
部门：
政府
低级别 $​-2.278 B $​-0.659 B
$​-5.023 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​-3.761 B
$​-2.278 B
下次发布 实际值 预测值
以前
预算平衡反映了报告期内，政府收入和支出之间的差额。正值预算平衡表示存在盈余，可被视为对加拿大元有利，而负值则被视为对CAD报价不利。

最后值:

真实值

预测值

"加拿大预算平衡 (Canada Budget Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
$​-2.278 B
$​-0.659 B
$​-5.023 B
9月 2025
$​-5.023 B
$​-3.353 B
$​-3.280 B
8月 2025
$​-3.280 B
$​-6.636 B
$​-1.510 B
7月 2025
$​-1.510 B
$​0.333 B
$​3.629 B
6月 2025
$​3.629 B
$​-0.230 B
5月 2025
$​-0.230 B
$​-10.305 B
$​-23.880 B
3月 2025
$​-23.880 B
$​-6.278 B
$​7.574 B
2月 2025
$​7.574 B
$​5.718 B
$​-5.134 B
1月 2025
$​-5.134 B
$​-3.544 B
$​1.002 B
12月 2024
$​1.002 B
$​-6.322 B
$​-8.213 B
11月 2024
$​-8.213 B
$​1.288 B
$​-1.493 B
10月 2024
$​-1.493 B
$​-8.026 B
$​-3.169 B
9月 2024
$​-3.169 B
$​1.083 B
$​-2.546 B
8月 2024
$​-2.546 B
$​-2.262 B
$​-4.412 B
7月 2024
$​-4.412 B
$​-3.838 B
$​0.939 B
6月 2024
$​0.939 B
$​-4.965 B
$​1.101 B
5月 2024
$​1.101 B
$​-6.940 B
$​-33.594 B
3月 2024
$​-33.594 B
$​20.431 B
$​8.339 B
2月 2024
$​8.339 B
$​-2.059 B
1月 2024
$​-2.059 B
$​-7.358 B
$​-4.472 B
12月 2023
$​-4.472 B
$​-7.312 B
$​-4.013 B
11月 2023
$​-4.013 B
$​-0.584 B
$​-6.959 B
10月 2023
$​-6.959 B
$​-5.827 B
$​-3.883 B
9月 2023
$​-3.883 B
$​-6.291 B
$​-3.053 B
8月 2023
$​-3.053 B
$​-6.249 B
$​-4.860 B
7月 2023
$​-4.860 B
$​-5.006 B
$​2.105 B
6月 2023
$​2.105 B
$​-5.300 B
$​3.346 B
5月 2023
$​3.346 B
$​-20.209 B
$​-44.405 B
3月 2023
$​-44.405 B
$​-0.167 B
$​9.533 B
2月 2023
$​9.533 B
$​-1.214 B
$​-0.906 B
1月 2023
$​-0.906 B
$​-0.878 B
$​-1.983 B
12月 2022
$​-1.983 B
$​-0.163 B
$​-3.379 B
11月 2022
$​-3.379 B
$​0.636 B
$​-1.896 B
10月 2022
$​-1.896 B
$​1.329 B
$​-2.157 B
9月 2022
$​-2.157 B
$​1.990 B
$​-2.454 B
8月 2022
$​-2.454 B
$​2.592 B
$​-3.867 B
7月 2022
$​-3.867 B
$​3.258 B
$​4.877 B
6月 2022
$​4.877 B
$​2.331 B
$​2.661 B
5月 2022
$​2.661 B
$​-3.259 B
$​-25.748 B
3月 2022
$​-25.748 B
$​9.992 B
$​5.470 B
2月 2022
$​5.470 B
$​7.822 B
$​-5.176 B
1月 2022
$​-5.176 B
$​7.942 B
$​3.583 B
12月 2021
$​3.583 B
$​4.301 B
$​-1.443 B
11月 2021
$​-1.443 B
$​0.940 B
$​-3.684 B
10月 2021
$​-3.684 B
$​-3.778 B
$​-11.414 B
9月 2021
$​-11.414 B
$​-6.888 B
$​-9.827 B
8月 2021
$​-9.827 B
$​-11.691 B
$​-11.980 B
7月 2021
$​-11.980 B
$​-15.154 B
$​-12.709 B
6月 2021
$​-12.709 B
$​-34.088 B
$​-13.980 B
5月 2021
$​-13.980 B
$​-51.812 B
$​-31.443 B
