加拿大生产能力利用率 (Canada Capacity Utilization Rate)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
业务
|低级别
|78.5%
|80.6%
|
77.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|80.2%
|
78.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大生产能力利用率反映了各行业使用其生产能力的强度。这个指标显示了实际与潜在生产产出的百分比。实际产出是根据GDP季率（针对相应部门）来衡量的。该指标计算不包括农业产业。这个指标是季度发布。
数据收集来自加拿大统计局的调查和其他数据来源。各部门和机构使用了比率值和动态值，如加拿大统计局、加拿大银行、行业协会等。生产能力利用率通常都是与工业生产指数一同分析。它反映了公司如何有效地使用设备、技术和劳动力，并指出了该国的生产活动。产能利用率水平超过82%表示产能增长，使您能够预测最近价格的增长或供应短缺情况。
生产能力利用率的增长被解读为国民经济发展的有利因素。此外，这可能会对国内生产总值产生积极的影响。因此，较高的数值被视为对加拿大元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大生产能力利用率 (Canada Capacity Utilization Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
78.5%
80.6%
77.6%
2 Q 2025
79.3%
80.1%
79.9%
1 Q 2025
80.1%
80.1%
79.7%
4 Q 2024
79.8%
79.2%
79.4%
3 Q 2024
79.3%
78.8%
79.1%
2 Q 2024
79.1%
81.9%
78.6%
1 Q 2024
78.5%
79.2%
78.6%
4 Q 2023
78.7%
80.6%
78.8%
3 Q 2023
79.7%
81.7%
79.6%
2 Q 2023
81.4%
81.9%
81.8%
1 Q 2023
81.9%
82.2%
81.8%
4 Q 2022
81.7%
83.3%
82.2%
3 Q 2022
82.6%
83.0%
82.8%
2 Q 2022
83.8%
82.5%
81.9%
1 Q 2022
82.0%
82.3%
82.0%
4 Q 2021
82.9%
81.8%
81.7%
3 Q 2021
81.4%
81.9%
82.0%
2 Q 2021
82.0%
80.5%
81.4%
1 Q 2021
81.7%
77.9%
79.7%
4 Q 2020
79.2%
73.6%
77.4%
3 Q 2020
76.5%
67.9%
70.7%
2 Q 2020
70.3%
81.1%
79.8%
1 Q 2020
79.8%
78.3%
81.4%
4 Q 2019
81.2%
81.4%
81.5%
3 Q 2019
81.7%
81.4%
83.3%
2 Q 2019
83.3%
80.3%
81.1%
1 Q 2019
80.9%
79.6%
81.8%
4 Q 2018
81.7%
86.1%
82.8%
3 Q 2018
82.6%
86.1%
84.1%
2 Q 2018
85.5%
86.7%
83.7%
1 Q 2018
86.1%
86.5%
85.6%
4 Q 2017
86.0%
85.7%
85.1%
3 Q 2017
85.0%
86.0%
84.3%
2 Q 2017
85.0%
83.3%
1 Q 2017
83.3%
81.8%
4 Q 2016
82.2%
81.9%
3 Q 2016
81.9%
80.0%
2 Q 2016
80.0%
81.4%
1 Q 2016
81.4%
80.9%
4 Q 2015
81.1%
82.0%
3 Q 2015
82.0%
81.4%
2 Q 2015
81.3%
82.7%
1 Q 2015
82.7%
83.6%
4 Q 2014
83.6%
83.4%
3 Q 2014
83.4%
82.7%
2 Q 2014
82.8%
82.5%
1 Q 2014
82.1%
82.0%
4 Q 2013
82.2%
81.7%
3 Q 2013
81.7%
80.6%
2 Q 2013
81.1%
81.1%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件