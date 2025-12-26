经济日历部分

加拿大证券的海外投资（国际投资者购买加拿大证券）衡量的是在加拿大境内发行且由海外投资者购买的股票、债券和其他资产的总量。

国际交易的统计数据涵盖了国际证券采购的所有参与者之间的操作。交易参与者可以是企业、政府、非营利组织和个人。

用于统计计算的数据是从调查问卷中收集的。信息收集自作为这些交易证券的交易商或代理的中介机构。在一些情况下，发行者（例如，大型资产发行机构——银行）负责他们自己的账户，无需通过中介机构。这类发行机构是被直接调查的。

加拿大证券的海外投资被视为资本内流。此外，该指标反映了加拿大企业和政府的对外经济活动。由于海外投资者需要兑换加元来购买金融证券，所以指标数值增长被视为对加拿大元报价有利。

"加拿大海外证券购买 (Canada Foreign Securities Purchases)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
$​46.622 B
$​31.316 B
9月 2025
$​31.315 B
$​23.606 B
8月 2025
$​25.916 B
$​26.660 B
7月 2025
$​26.694 B
$​1.011 B
6月 2025
$​0.709 B
$​-6.291 B
5月 2025
$​-2.788 B
$​-9.458 B
4月 2025
$​-9.358 B
$​-4.206 B
3月 2025
$​-4.229 B
$​-10.446 B
2月 2025
$​-6.457 B
$​7.909 B
1月 2025
$​7.908 B
$​13.941 B
12月 2024
$​14.370 B
$​13.841 B
11月 2024
$​16.402 B
$​21.554 B
10月 2024
$​21.549 B
$​29.653 B
9月 2024
$​29.301 B
$​10.333 B
8月 2024
$​9.969 B
$​10.972 B
7月 2024
$​10.979 B
$​5.195 B
6月 2024
$​5.172 B
$​21.069 B
5月 2024
$​20.893 B
$​41.052 B
4月 2024
$​41.159 B
$​14.376 B
3月 2024
$​14.372 B
$​-4.276 B
2月 2024
$​-8.776 B
$​8.875 B
1月 2024
$​8.877 B
$​10.799 B
12月 2023
$​10.436 B
$​11.310 B
11月 2023
$​11.429 B
$​-15.876 B
10月 2023
$​-15.753 B
$​-15.063 B
9月 2023
$​-15.090 B
$​-8.770 B
8月 2023
$​-8.474 B
$​13.925 B
7月 2023
$​11.621 B
$​12.612 B
6月 2023
$​12.562 B
$​10.208 B
5月 2023
$​11.159 B
$​12.778 B
4月 2023
$​13.521 B
$​-19.717 B
3月 2023
$​-19.073 B
$​6.471 B
2月 2023
$​4.624 B
$​4.203 B
1月 2023
$​4.214 B
$​21.224 B
12月 2022
$​21.220 B
$​12.397 B
11月 2022
$​12.763 B
$​9.087 B
10月 2022
$​8.456 B
$​-22.498 B
9月 2022
$​-22.267 B
$​26.224 B
8月 2022
$​22.014 B
$​14.728 B
7月 2022
$​14.827 B
$​-17.637 B
6月 2022
$​-17.539 B
$​2.829 B
5月 2022
$​2.348 B
$​22.166 B
4月 2022
$​22.227 B
$​46.472 B
3月 2022
$​46.938 B
$​7.493 B
2月 2022
$​7.436 B
$​13.543 B
1月 2022
$​13.492 B
$​37.539 B
12月 2021
$​37.555 B
$​30.135 B
11月 2021
$​30.147 B
$​22.299 B
10月 2021
$​23.920 B
$​19.780 B
9月 2021
$​20.022 B
$​22.739 B
