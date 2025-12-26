加拿大海外证券购买 (Canada Foreign Securities Purchases)
加拿大证券的海外投资（国际投资者购买加拿大证券）衡量的是在加拿大境内发行且由海外投资者购买的股票、债券和其他资产的总量。
国际交易的统计数据涵盖了国际证券采购的所有参与者之间的操作。交易参与者可以是企业、政府、非营利组织和个人。
用于统计计算的数据是从调查问卷中收集的。信息收集自作为这些交易证券的交易商或代理的中介机构。在一些情况下，发行者（例如，大型资产发行机构——银行）负责他们自己的账户，无需通过中介机构。这类发行机构是被直接调查的。
加拿大证券的海外投资被视为资本内流。此外，该指标反映了加拿大企业和政府的对外经济活动。由于海外投资者需要兑换加元来购买金融证券，所以指标数值增长被视为对加拿大元报价有利。
最后值:
真实值
"加拿大海外证券购买 (Canada Foreign Securities Purchases)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
$46.622 B
$31.316 B
9月 2025
$31.315 B
$23.606 B
8月 2025
$25.916 B
$26.660 B
7月 2025
$26.694 B
$1.011 B
6月 2025
$0.709 B
$-6.291 B
5月 2025
$-2.788 B
$-9.458 B
4月 2025
$-9.358 B
$-4.206 B
3月 2025
$-4.229 B
$-10.446 B
2月 2025
$-6.457 B
$7.909 B
1月 2025
$7.908 B
$13.941 B
12月 2024
$14.370 B
$13.841 B
11月 2024
$16.402 B
$21.554 B
10月 2024
$21.549 B
$29.653 B
9月 2024
$29.301 B
$10.333 B
8月 2024
$9.969 B
$10.972 B
7月 2024
$10.979 B
$5.195 B
6月 2024
$5.172 B
$21.069 B
5月 2024
$20.893 B
$41.052 B
4月 2024
$41.159 B
$14.376 B
3月 2024
$14.372 B
$-4.276 B
2月 2024
$-8.776 B
$8.875 B
1月 2024
$8.877 B
$10.799 B
12月 2023
$10.436 B
$11.310 B
11月 2023
$11.429 B
$-15.876 B
10月 2023
$-15.753 B
$-15.063 B
9月 2023
$-15.090 B
$-8.770 B
8月 2023
$-8.474 B
$13.925 B
7月 2023
$11.621 B
$12.612 B
6月 2023
$12.562 B
$10.208 B
5月 2023
$11.159 B
$12.778 B
4月 2023
$13.521 B
$-19.717 B
3月 2023
$-19.073 B
$6.471 B
2月 2023
$4.624 B
$4.203 B
1月 2023
$4.214 B
$21.224 B
12月 2022
$21.220 B
$12.397 B
11月 2022
$12.763 B
$9.087 B
10月 2022
$8.456 B
$-22.498 B
9月 2022
$-22.267 B
$26.224 B
8月 2022
$22.014 B
$14.728 B
7月 2022
$14.827 B
$-17.637 B
6月 2022
$-17.539 B
$2.829 B
5月 2022
$2.348 B
$22.166 B
4月 2022
$22.227 B
$46.472 B
3月 2022
$46.938 B
$7.493 B
2月 2022
$7.436 B
$13.543 B
1月 2022
$13.492 B
$37.539 B
12月 2021
$37.555 B
$30.135 B
11月 2021
$30.147 B
$22.299 B
10月 2021
$23.920 B
$19.780 B
9月 2021
$20.022 B
$22.739 B
