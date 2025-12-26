加拿大预算平衡，财政年度 (Canada Budget Balance, Fiscal Year)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
政府
|低级别
|$-18.369 B
|$-14.599 B
|
$-16.091 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|$-14.665 B
|
$-18.369 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
财政年度预算平衡反映了当前财政年度内，政府收入和支出之间的差额。在加拿大，财政年度是从3月31日到4月1日。正值预算平衡表示存在盈余，可被视为对加拿大元有利，而负值则被视为对CAD报价不利。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大预算平衡，财政年度 (Canada Budget Balance, Fiscal Year)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
$-18.369 B
$-14.599 B
$-16.091 B
9月 2025
$-16.091 B
$-6.901 B
$-11.070 B
8月 2025
$-11.070 B
$-14.456 B
$-7.790 B
7月 2025
$-7.790 B
$-10.718 B
$-3.338 B
6月 2025
$-3.338 B
$-6.500 B
5月 2025
$-6.500 B
$-13.057 B
$-43.154 B
3月 2025
$-43.154 B
$-9.594 B
$-19.274 B
2月 2025
$-19.274 B
$-9.147 B
$-26.849 B
1月 2025
$-26.849 B
$-12.346 B
$-21.715 B
12月 2024
$-21.715 B
$-16.661 B
$-22.717 B
11月 2024
$-22.717 B
$-18.163 B
$-14.504 B
10月 2024
$-14.504 B
$-6.283 B
$-13.010 B
9月 2024
$-13.010 B
$3.599 B
$-9.841 B
8月 2024
$-9.841 B
$5.596 B
$-7.294 B
7月 2024
$-7.294 B
$-2.596 B
$-2.882 B
6月 2024
$-2.882 B
$-13.271 B
$-3.893 B
5月 2024
$-3.893 B
$-18.685 B
$-50.928 B
3月 2024
$-50.928 B
$-10.820 B
$-17.334 B
2月 2024
$-17.334 B
$-25.673 B
1月 2024
$-25.673 B
$-10.786 B
$-23.613 B
12月 2023
$-23.613 B
$-9.131 B
$-19.141 B
11月 2023
$-19.141 B
$-4.955 B
$-15.131 B
10月 2023
$-15.131 B
$-6.228 B
$-8.170 B
9月 2023
$-8.170 B
$-2.761 B
$-4.287 B
8月 2023
$-4.287 B
$1.194 B
$-1.236 B
7月 2023
$-1.236 B
$2.571 B
$3.624 B
6月 2023
$3.624 B
$-19.895 B
$1.519 B
5月 2023
$1.519 B
$-19.170 B
$-41.314 B
3月 2023
$-41.314 B
$-1.675 B
$3.091 B
2月 2023
$3.091 B
$-5.988 B
$-6.442 B
1月 2023
$-6.442 B
$-4.544 B
$-5.536 B
12月 2022
$-5.536 B
$-1.863 B
$-3.554 B
11月 2022
$-3.554 B
$0.774 B
$-0.174 B
10月 2022
$-0.174 B
$2.799 B
$1.722 B
9月 2022
$1.722 B
$5.104 B
$3.878 B
8月 2022
$3.878 B
$8.265 B
$6.332 B
7月 2022
$6.332 B
$7.761 B
$10.200 B
6月 2022
$10.200 B
$-45.116 B
$5.323 B
5月 2022
$5.323 B
$-83.817 B
$-95.566 B
3月 2022
$-95.566 B
$-73.046 B
$-69.819 B
2月 2022
$-69.819 B
$-73.297 B
$-75.289 B
1月 2022
$-75.289 B
$-72.408 B
$-70.113 B
12月 2021
$-70.113 B
$-73.553 B
$-73.695 B
11月 2021
$-73.695 B
$-70.955 B
$-72.252 B
10月 2021
$-72.252 B
$-63.312 B
$-68.568 B
9月 2021
$-68.568 B
$-53.063 B
$-57.154 B
8月 2021
$-57.154 B
$73.282 B
$-48.452 B
7月 2021
$-48.452 B
$10.378 B
$-36.471 B
6月 2021
$-36.471 B
$22.118 B
$-23.762 B
5月 2021
$-23.762 B
$-355.701 B
$-313.999 B
