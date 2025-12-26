加拿大国内生产总值季率(GDP)q/q 反映了与上一季度相比，加拿大所有经济部门在当前季度生产的全部商品和服务总值的变化。加拿大GDP是用购买者的价格计算的，代表了所有加拿大居民制造商创造的总附加值的总和。GDP计算包括对产品的任何税收。生产成本之外的对企业的补贴不包含在计算之中。

GDP是基于对商品价值的货币评估，因此它需要对通货膨胀进行调整。根据是否进行调整，GDP可以分成实际GDP和名义GDP。名义GDP忽略了通货膨胀和通货紧缩，这也是根据名义GDP的值很难衡量该指标变化的原因。实际GDP考虑了通货膨胀的影响，并能够使经济活动在长期内进行直接比较（例如，显示与上一年或上一季度相比的GDP变化的百分比）。为此，计算公式中包含了GDP平减指数。

GDP计算包含了192个行业数据（以确保提供充足的数据说明）。

GDP通常被用作衡量国家经济状况和国民生活水平的指标。GDP的增长意味着经济走强，GDP下降表示经济衰退。因此，GDP增长可能对加拿大元报价产生积极影响。

