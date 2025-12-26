加拿大原材料价格指数 (RMPI)年率 y/y (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)
|低级别
|6.4%
|1.8%
|
5.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.5%
|
6.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大原材料价格指数 (RMPI) y/y 衡量的是与去年同月相比，制造商在指定月份购买的原材料价格的变化。与工业产品价格指数不同，RMPI还包含购买加拿大以外地区生产的产品。这一计算涵盖了将一种商品带入公司大门由买方承担的所有费用，包括运输费用、净纳税额和关税。原材料价格包括能源成本。
RMPI根据以下数据进行计算：79%的数据来自行政管理，18%的数据通过直接调查来收集，而3%来自代理归责。
RMPI与另一个重要指数(IPPI)一同发布，它满足了许多分析师的需求。该指标反映了一组主要输入产品进入加拿大制成品的价格变动。
这个指标显示了通货膨胀的水平。它是短期生产活动的领先指标。此外，原材料价格指数是衡量加拿大市场消费价格的领先指标：制造商成本提高将导致最终产品价格的上涨。
该指标增长可能对加元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大原材料价格指数 (RMPI)年率 y/y (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
