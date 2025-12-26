经济日历部分

加拿大原材料价格指数 (RMPI)年率 y/y (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) y/y)

国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
源：
加拿大统计局 (Statistics Canada)
部门：
价格
加拿大原材料价格指数 (RMPI) y/y 衡量的是与去年同月相比，制造商在指定月份购买的原材料价格的变化。与工业产品价格指数不同，RMPI还包含购买加拿大以外地区生产的产品。这一计算涵盖了将一种商品带入公司大门由买方承担的所有费用，包括运输费用、净纳税额和关税。原材料价格包括能源成本。

RMPI根据以下数据进行计算：79%的数据来自行政管理，18%的数据通过直接调查来收集，而3%来自代理归责。

RMPI与另一个重要指数(IPPI)一同发布，它满足了许多分析师的需求。该指标反映了一组主要输入产品进入加拿大制成品的价格变动。

这个指标显示了通货膨胀的水平。它是短期生产活动的领先指标。此外，原材料价格指数是衡量加拿大市场消费价格的领先指标：制造商成本提高将导致最终产品价格的上涨。

该指标增长可能对加元报价产生积极的影响。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
6.4%
1.8%
5.8%
10月 2025
5.8%
8.8%
8.4%
9月 2025
8.4%
4.0%
3.0%
8月 2025
3.2%
8.6%
0.7%
7月 2025
0.8%
4.0%
1.1%
6月 2025
1.1%
-5.5%
-3.2%
5月 2025
-2.8%
-7.4%
-3.9%
4月 2025
-3.6%
-0.4%
4.5%
3月 2025
3.9%
7.9%
9.2%
2月 2025
9.3%
13.6%
11.2%
1月 2025
11.8%
10.2%
9.1%
12月 2024
9.1%
6.1%
2.4%
11月 2024
2.0%
0.9%
-2.6%
10月 2024
-2.8%
-10.8%
-8.9%
9月 2024
-8.8%
-6.3%
-2.3%
8月 2024
-2.5%
-0.3%
4.1%
7月 2024
4.1%
6.8%
7.2%
6月 2024
7.5%
9.3%
6.9%
5月 2024
7.6%
9.9%
2.9%
4月 2024
3.1%
6.5%
0.4%
3月 2024
0.8%
0.1%
-4.7%
2月 2024
-4.7%
-7.2%
-6.5%
1月 2024
-6.4%
-8.8%
-7.9%
12月 2023
-7.9%
-13.2%
-5.4%
11月 2023
-4.6%
0.8%
-0.9%
10月 2023
-0.8%
-0.9%
2.9%
9月 2023
2.4%
4.9%
-4.0%
8月 2023
-4.3%
-15.4%
-11.0%
7月 2023
-11.1%
-19.2%
-20.2%
6月 2023
-19.7%
-14.7%
-18.2%
5月 2023
-18.4%
-12.8%
-11.5%
4月 2023
-10.8%
-24.5%
-15.1%
3月 2023
-16.5%
-11.8%
-5.0%
2月 2023
-5.2%
-2.5%
1.1%
1月 2023
1.2%
7.8%
8.1%
12月 2022
7.5%
6.1%
7.9%
11月 2022
8.0%
-5.4%
8.6%
10月 2022
9.0%
-8.4%
12.7%
9月 2022
11.0%
-1.5%
17.3%
8月 2022
17.6%
15.2%
19.1%
7月 2022
19.1%
47.6%
32.6%
6月 2022
32.4%
53.1%
37.6%
5月 2022
37.4%
46.1%
38.3%
4月 2022
38.4%
38.6%
42.6%
3月 2022
42.7%
15.6%
30.3%
2月 2022
29.8%
16.0%
30.5%
1月 2022
30.5%
30.5%
29.3%
12月 2021
29.0%
45.3%
37.6%
11月 2021
36.2%
47.2%
38.5%
10月 2021
38.4%
34.6%
32.4%
