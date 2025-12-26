加拿大批发贸易指数月率m/m反映了与上月相比，加拿大在指定月份批发销售商品价值的变化。来自不同来源的数据被用于指标计算，包括行政数据来源和对批发贸易代表的月度调查。

这个计算不包括油籽和谷物、石油和石油产品批发的数据。这个计算涵盖了生产中所用的耐用品（农业和制造业设备、卡车等）。出口商品也包含在计算之中。批发商就是销售大量商品的公司，包括制造商和经销商；仓库和电子网站的实体销售。

批发贸易约占国内生产总值的5%-6%。因此，批发贸易指数是衡量国民经济健康状况的重要指标。商业团体使用这个数据来分析市场的有效性。管理机构在指定税收政策时，会考虑到这一指标。

批发价格的变化会导致零售价格的短期变化，因此批发指标是衡量国内消费通货膨胀的重要领先指标。指标增长可能对加拿大元报价产生积极影响。

