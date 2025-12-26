加拿大批发贸易指数月率m/m (Canada Wholesale Trade m/m)
|中级别
|0.1%
|0.5%
|
0.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.3%
|
0.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大批发贸易指数月率m/m反映了与上月相比，加拿大在指定月份批发销售商品价值的变化。来自不同来源的数据被用于指标计算，包括行政数据来源和对批发贸易代表的月度调查。
这个计算不包括油籽和谷物、石油和石油产品批发的数据。这个计算涵盖了生产中所用的耐用品（农业和制造业设备、卡车等）。出口商品也包含在计算之中。批发商就是销售大量商品的公司，包括制造商和经销商；仓库和电子网站的实体销售。
批发贸易约占国内生产总值的5%-6%。因此，批发贸易指数是衡量国民经济健康状况的重要指标。商业团体使用这个数据来分析市场的有效性。管理机构在指定税收政策时，会考虑到这一指标。
批发价格的变化会导致零售价格的短期变化，因此批发指标是衡量国内消费通货膨胀的重要领先指标。指标增长可能对加拿大元报价产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大批发贸易指数月率m/m (Canada Wholesale Trade m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
