加拿大人的海外证券购买 (Foreign Securities Purchases by Canadians)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
市场
|低级别
|$-11.575 B
|
$21.620 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
$-11.575 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大投资者购买海外证券反映了在指定月份，在加拿大境外发行且由加拿大居民购买的股票、债券和货币市场证券的总价。
国际交易的统计数据涵盖了国际证券采购的所有参与者之间的操作。交易参与者可以是企业、政府、非营利组织和个人。
用于统计计算的数据是从调查问卷中收集的。信息收集自作为这些交易证券的交易商或代理的中介机构。在一些情况下，交易参与者（例如，大型机构投资者，如养老金）负责他们自己的账户，而不通过中介机构。这类交易参与者是被直接调查的。此刻，约有25家这类大型交易参与者，接受月度调查。还有15家使用自己的账户进行交易但规模比较小的交易参与者，直接接收季度调查（然后推算数据）。此外，还对55家投资中介机构进行了调查。
一方面，加拿大投资者购买海外证券提高了加拿大居民在国际投资交易所的参与率，并表明了国际经济关系的发展。另一方面，这实际上意味着资本外流。加拿大居民需要购买他国货币来支付海外证券。因此，加拿大投资者购买海外证券的增加可能对加元的报价产生负面影响。
最后值:
真实值
"加拿大人的海外证券购买 (Foreign Securities Purchases by Canadians)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
$-11.575 B
$21.620 B
9月 2025
$22.120 B
$18.786 B
8月 2025
$19.507 B
$17.364 B
7月 2025
$17.413 B
$9.043 B
6月 2025
$9.042 B
$13.455 B
5月 2025
$13.370 B
$4.069 B
4月 2025
$4.096 B
$15.627 B
3月 2025
$15.631 B
$23.859 B
2月 2025
$27.150 B
$-3.004 B
1月 2025
$-3.154 B
$3.774 B
12月 2024
$3.772 B
$17.645 B
11月 2024
$17.846 B
$-2.650 B
10月 2024
$-2.645 B
$4.141 B
9月 2024
$4.141 B
$12.254 B
8月 2024
$12.339 B
$4.601 B
7月 2024
$4.451 B
$16.352 B
6月 2024
$16.352 B
$3.758 B
5月 2024
$3.857 B
$0.675 B
4月 2024
$0.002 B
$35.612 B
3月 2024
$35.612 B
$24.157 B
2月 2024
$24.189 B
$-7.606 B
1月 2024
$-7.594 B
$29.399 B
12月 2023
$29.399 B
$12.381 B
11月 2023
$12.525 B
$-8.203 B
10月 2023
$-8.202 B
$9.604 B
9月 2023
$11.604 B
$14.753 B
8月 2023
$14.943 B
$5.117 B
7月 2023
$2.614 B
$14.443 B
6月 2023
$14.443 B
$-1.710 B
5月 2023
$-2.780 B
$2.372 B
4月 2023
$2.367 B
$-5.589 B
3月 2023
$-5.589 B
$-1.618 B
2月 2023
$-1.606 B
$-16.178 B
1月 2023
$-16.178 B
$-2.287 B
12月 2022
$-2.287 B
$14.659 B
11月 2022
$14.125 B
$-1.674 B
10月 2022
$-1.674 B
$10.402 B
9月 2022
$9.564 B
$-1.482 B
8月 2022
$-1.407 B
$4.286 B
7月 2022
$4.303 B
$-14.573 B
6月 2022
$-12.301 B
$0.832 B
5月 2022
$0.573 B
$29.204 B
4月 2022
$29.204 B
$-25.184 B
3月 2022
$-23.983 B
$-9.914 B
2月 2022
$-9.681 B
$-11.441 B
1月 2022
$-14.417 B
$21.285 B
12月 2021
$21.285 B
$17.614 B
11月 2021
$17.518 B
$5.408 B
10月 2021
$5.410 B
$17.160 B
9月 2021
$17.185 B
$15.164 B
