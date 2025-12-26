加拿大建筑许可证月率 m/m (Canada Building Permits m/m)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
业务
中级别
|14.9%
|5.3%
|
5.9%
上次发布
重要性
实际值
预测值
|
以前
|8.5%
|
14.9%
下次发布
实际值
预测值
|
以前
加拿大营建许可月率m/m显示了加拿大市政当局批准新建建筑项目许可证数量的变化。指标计算的是报告月与前一个月相比发生的变化。
指标计算包括住宅区、非住宅建筑施工区和非住宅工程建设（桥梁、立交桥等）。
用于统计计算的数据收集来自于签发许可证的加拿大市政当局的调查。目前市政当局所做的调查涵盖约2,400个地区，其代表了加拿大所辖的所有省份和地区。指标数据根据季节变化进行调整，因为建筑部门对季节变化非常敏感。
这是加拿大建筑业的一个领先指标。营建许可的统计数据提供了计算建筑成本的原始数据，并按季度和年度评估国家的净固定资本。分析师认为，该指标数值增长对建筑业和相关行业（如建筑材料生产、抵押贷款信贷部门、劳动力市场等）是有利的。
该指标增长可能对加元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大建筑许可证月率 m/m (Canada Building Permits m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
14.9%
5.3%
5.9%
9月 2025
4.5%
-4.3%
-4.0%
8月 2025
-1.2%
1.5%
-1.1%
7月 2025
-0.1%
-0.4%
-9.5%
6月 2025
-9.0%
4.7%
12.8%
5月 2025
12.0%
2.6%
-6.8%
4月 2025
-6.6%
-0.9%
-5.3%
3月 2025
-4.1%
-14.0%
4.9%
2月 2025
2.9%
-28.2%
-4.3%
1月 2025
-3.2%
-5.1%
11.6%
12月 2024
11.0%
0.8%
-5.6%
11月 2024
-5.9%
-15.0%
-4.1%
10月 2024
-3.1%
-5.9%
11.5%
9月 2024
11.5%
-4.5%
-6.3%
8月 2024
-7.0%
-0.3%
20.8%
7月 2024
22.1%
6.8%
-13.0%
6月 2024
-13.9%
5.4%
-12.7%
5月 2024
-12.2%
2.0%
23.4%
4月 2024
20.5%
-1.3%
-12.3%
3月 2024
-11.7%
-9.6%
8.9%
2月 2024
9.3%
-1.7%
12.9%
1月 2024
13.5%
5.6%
-11.5%
12月 2023
-14.0%
-1.7%
-5.0%
11月 2023
-3.9%
3.1%
3.0%
10月 2023
2.3%
0.4%
-8.1%
9月 2023
-6.5%
-2.1%
4.3%
8月 2023
3.4%
-2.0%
-3.8%
7月 2023
-1.5%
8.7%
7.5%
6月 2023
6.1%
-6.8%
12.6%
5月 2023
10.5%
-2.4%
-21.0%
4月 2023
-18.8%
0.5%
12.3%
3月 2023
11.3%
-4.7%
5.5%
2月 2023
8.6%
1.6%
-3.7%
1月 2023
-4.0%
3.8%
-7.7%
12月 2022
-7.3%
-2.2%
14.9%
11月 2022
14.1%
3.7%
-5.3%
10月 2022
-1.4%
-2.0%
-18.2%
9月 2022
-17.5%
-0.3%
12.0%
8月 2022
11.9%
-0.8%
-7.3%
7月 2022
-6.6%
2.2%
-0.6%
6月 2022
-1.5%
-0.7%
1.6%
5月 2022
2.3%
-3.8%
-1.0%
4月 2022
-0.6%
6.1%
-6.3%
3月 2022
-9.3%
6.0%
24.6%
2月 2022
21.0%
0.2%
-8.2%
1月 2022
-8.8%
0.1%
-2.3%
12月 2021
-1.9%
0.1%
7.6%
11月 2021
6.8%
-0.5%
2.4%
10月 2021
1.3%
0.7%
4.1%
9月 2021
4.3%
0.0%
-2.0%
