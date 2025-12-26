加拿大公司利润季率 q/q (Canada Corporate Profits q/q)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
业务
|低级别
|3.8%
|
-2.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
3.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大公司利润季率q/q反映了与上一季度相比，在指定季度加拿大公司税前获得的利润变化。它根据加拿大公司的季度金融报告进行计算，另外，该指标还反映了国家统计机构编制的统计数据。根据资产、负债、公司收入和支出项目的公开数据，评估公司获得的总利润。
加拿大公司利润的计算有两个明显的目标。第一个衡量的是公司的财务稳定性和绩效。加拿大经济分为多个部分，其包括金融公司、非金融公司、公共部门、家庭和非盈利机构。它们的绩效数据反映了财富创造和分配的趋势，以及经济活动的融资。公司利润指标体现了加拿大工业的中期活动，也为投资者提供了重要的信息。
第二个明显目标就是提供评估国家的国际收支状况和国内经济中流通的金融资源的信息。
借入资金的利息不包含在计算范围内。
公司利润的增长被视为对加拿大元有利。
最后值:
真实值
"加拿大公司利润季率 q/q (Canada Corporate Profits q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
3.8%
-2.4%
2 Q 2025
0.8%
2.5%
1 Q 2025
2.7%
-0.9%
4 Q 2024
2.1%
-0.1%
3 Q 2024
-2.5%
1.2%
2 Q 2024
1.5%
1.0%
1 Q 2024
0.6%
0.7%
4 Q 2023
2.7%
4.2%
3 Q 2023
4.7%
-6.8%
2 Q 2023
-2.0%
-4.9%
1 Q 2023
-5.6%
8.1%
4 Q 2022
7.3%
-11.2%
3 Q 2022
-8.1%
5.8%
2 Q 2022
6.5%
2.5%
1 Q 2022
1.9%
5.4%
4 Q 2021
3.8%
-0.5%
3 Q 2021
2.8%
4.8%
2 Q 2021
-0.4%
24.2%
1 Q 2021
18.1%
11.6%
4 Q 2020
7.9%
54.6%
3 Q 2020
44.9%
-0.8%
2 Q 2020
-8.0%
-53.0%
1 Q 2020
-38.5%
11.5%
4 Q 2019
3.6%
0.2%
3 Q 2019
0.4%
6.2%
2 Q 2019
5.2%
-5.0%
1 Q 2019
-0.3%
-6.6%
4 Q 2018
-3.9%
6.0%
3 Q 2018
3.9%
2.2%
2 Q 2018
1.0%
2.7%
1 Q 2018
2.7%
-4.9%
4 Q 2017
-1.9%
9.5%
3 Q 2017
8.6%
0.7%
2 Q 2017
0.1%
-7.4%
1 Q 2017
-7.4%
3.6%
4 Q 2016
3.6%
14.0%
3 Q 2016
14.0%
-3.4%
2 Q 2016
-3.4%
-4.6%
1 Q 2016
-4.6%
-3.1%
4 Q 2015
-3.1%
-5.4%
3 Q 2015
-5.4%
12.9%
2 Q 2015
12.9%
-6.0%
1 Q 2015
-6.0%
-2.8%
4 Q 2014
-2.8%
3.7%
3 Q 2014
3.7%
2.6%
2 Q 2014
2.6%
7.4%
1 Q 2014
7.4%
0.8%
4 Q 2013
0.8%
1.5%
3 Q 2013
1.5%
-0.8%
2 Q 2013
-0.8%
-1.2%
