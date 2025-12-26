加拿大核心居民消费价格指数(CPI) 月率m/m (Canada Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
|中级别
|-0.1%
|0.4%
|
0.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.5%
|
-0.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大核心居民消费价格指数(CPI)月率m/m显示了与上月相比，在报告月消费者的固定篮子商品和服务的价格变化。篮子内包含不变或同质同量的商品和服务，因此该指数只显示了单纯的价格变化。由于高波动性，这个指数不包含食品和能源的价格。
根据在消费支出中所占的份额，篮子中的每一个元素在指数计算中都有一定的权重。篮子每年修订两次。政府提供的没有市场价格的公共商品和服务不在篮子之列。例如，这包括通过医保系统和一些保障类型提供的医疗服务。然而，药物、牙科保健和眼科保健服务却包含在计算之内。计算中还包括酒类和烟草，因为它们代表了一笔可观的支出。
统计数据不包括生活在集体户的人们（在押人员、医院和疗养院的慢性病患者）、生活在印度保留地以及外国的官方代表的人们。
这个指数是根据参考时期进行计算的（目前是2002年），参考值等于100。
居民消费价格指数被用作衡量消费者通胀总体水平变化的指标。它被用于调整合同支付，例如薪资、租金租赁和社会津贴。它也被用作各种经济聚合的平减指数。加拿大央行(BoC)使用CPI来监控其货币政策。分析师和经济学家使用CPI来分析通货膨胀的原因和影响。
指标增长可以对CAD报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大核心居民消费价格指数(CPI) 月率m/m (Canada Core Consumer Price Index (CPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件