加拿大工业产品价格指数(IPPI)年率y/y反映了与去年同期相比，制造商在指定月份销售的主要国产产品的价格变化。这个指标的计算是基于出厂价格而不是零售价格。所有的间接税（例如销售税）和从制造商发货的运输服务费都排除在指标计算之外。

关于工业品价格的数据主要根据大约1,100家公司的电子报告(90%)而收集的。根据制造商的规模和产品的分类来进行抽样。抽样通常每5年审查一次，主要涉及快速发展的大宗商品集团。大约10%数据是从其他源提取（除主要调查之外），例如来自国家机构的统计数据，其他经济指标等。

这个指标是衡量经济健康最重要的指标之一。它衡量的是加拿大生产的制成品的价格变化，旨在针对国内消费和出口业务。因此，它提供了加拿大制造业的完整描述。相同指数被用于计算真实GDP。

指标增长可以对CAD报价产生积极的影响。

最后值: