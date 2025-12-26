加拿大工业产品价格指数(IPPI)年率 y/y (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)
|低级别
|6.1%
|4.8%
|
5.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|5.6%
|
6.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大工业产品价格指数(IPPI)年率y/y反映了与去年同期相比，制造商在指定月份销售的主要国产产品的价格变化。这个指标的计算是基于出厂价格而不是零售价格。所有的间接税（例如销售税）和从制造商发货的运输服务费都排除在指标计算之外。
关于工业品价格的数据主要根据大约1,100家公司的电子报告(90%)而收集的。根据制造商的规模和产品的分类来进行抽样。抽样通常每5年审查一次，主要涉及快速发展的大宗商品集团。大约10%数据是从其他源提取（除主要调查之外），例如来自国家机构的统计数据，其他经济指标等。
这个指标是衡量经济健康最重要的指标之一。它衡量的是加拿大生产的制成品的价格变化，旨在针对国内消费和出口业务。因此，它提供了加拿大制造业的完整描述。相同指数被用于计算真实GDP。
指标增长可以对CAD报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大工业产品价格指数(IPPI)年率 y/y (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
