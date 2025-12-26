加拿大CMHC房屋开工率 (CMHC Canada Housing Starts)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
房屋
|中级别
|254.058 K
|254.453 K
|
232.245 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|236.209 K
|
254.058 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大CMHC房屋开工率显示了自报告月开始的新住房项目的数量。这一指标反映了房地产市场和相关行业的活动，包括银行业（抵押贷款），建筑行业等等。
这个指标是由加拿大抵押和住房公司(CMHC)计算的。它的数据库包含超过14,000个住房单位。
新屋开工率数据很少用绝对值来解释，因为建筑行业高度依赖气候条件，地区所在的地理位置以及一年中所处的时间段。这就是分析师通常会衡量几个月的指标变化的原因。经济学家在解释该指标时特别注意以下参考点：
- 对新房需求的增加表明人口福利的增长
- 新住房建筑的增加可以使建筑业就业率提高
- 对新住房需求的增加可能会提高新购房者所需其他产品的需求的增加，例如新家具，家用电器等。这可能会刺激消费活动并影响价格指数
- 该指标的增长可能导致房地产市场的增长
考虑以上几点，较高的房屋开工率数值可能会对加拿大元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大CMHC房屋开工率 (CMHC Canada Housing Starts)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
254.058 K
254.453 K
232.245 K
10月 2025
232.765 K
280.262 K
279.174 K
9月 2025
279.234 K
253.325 K
244.543 K
8月 2025
245.791 K
255.491 K
293.537 K
7月 2025
294.085 K
250.043 K
283.523 K
6月 2025
283.734 K
244.771 K
282.705 K
5月 2025
279.510 K
248.538 K
280.181 K
4月 2025
278.606 K
240.798 K
214.205 K
3月 2025
214.155 K
245.482 K
221.405 K
2月 2025
229.030 K
246.585 K
239.322 K
1月 2025
239.739 K
246.419 K
232.492 K
12月 2024
231.468 K
246.992 K
267.140 K
11月 2024
262.443 K
245.952 K
242.207 K
10月 2024
240.761 K
247.213 K
223.391 K
9月 2024
223.808 K
238.954 K
213.012 K
8月 2024
217.405 K
258.596 K
279.804 K
7月 2024
279.509 K
249.117 K
241.643 K
6月 2024
241.672 K
248.939 K
264.929 K
5月 2024
264.506 K
248.447 K
241.111 K
4月 2024
240.229 K
247.478 K
242.267 K
3月 2024
242.195 K
238.914 K
260.047 K
2月 2024
253.468 K
236.401 K
223.176 K
1月 2024
223.589 K
231.075 K
248.968 K
12月 2023
249.255 K
196.520 K
210.918 K
11月 2023
212.624 K
273.279 K
272.264 K
10月 2023
274.681 K
262.264 K
270.669 K
9月 2023
270.466 K
254.293 K
250.383 K
8月 2023
252.787 K
268.631 K
255.232 K
7月 2023
254.966 K
242.695 K
283.498 K
6月 2023
281.373 K
231.960 K
200.018 K
5月 2023
202.494 K
228.937 K
261.357 K
4月 2023
261.559 K
228.937 K
213.780 K
3月 2023
213.865 K
229.973 K
240.927 K
2月 2023
243.959 K
232.033 K
216.514 K
1月 2023
215.365 K
256.785 K
248.296 K
12月 2022
248.625 K
266.211 K
263.022 K
11月 2022
264.159 K
292.180 K
264.581 K
10月 2022
267.055 K
297.384 K
298.811 K
9月 2022
299.589 K
292.474 K
270.397 K
8月 2022
267.443 K
291.472 K
275.158 K
7月 2022
275.329 K
282.444 K
272.381 K
6月 2022
273.841 K
261.333 K
282.188 K
5月 2022
287.257 K
243.012 K
265.734 K
4月 2022
267.330 K
229.960 K
248.389 K
3月 2022
246.243 K
226.839 K
250.246 K
2月 2022
247.256 K
226.837 K
229.185 K
1月 2022
230.754 K
238.695 K
238.405 K
12月 2021
236.106 K
253.687 K
303.813 K
11月 2021
301.279 K
241.659 K
238.366 K
10月 2021
236.554 K
256.864 K
249.922 K
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件