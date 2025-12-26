加拿大零售销售额月率m/m显示了与上月相比，在指定月份零售商向家庭销售的商品数量的变化（以货币形式表示）。这个指标的计算基于不同类型不同规模的零售商店的调查数据。该计算包括大型超市和小型商店，以及单独的零售电子商务销售。计算不包括自动售货机运营商、燃料经销商和其他直销机构。计算的指数根据季节进行调整，因为在零售销售方面，有几个月被公认为是旺季。

零售销售数据提供了加拿大消费者行为的一个关键月度指标。它也是GDP的重要组成部分。加拿大央行(BoC)在做出利率决策时也会考虑这一指标。各企业利用零售销售指数来跟踪运营效率，并准备投资策略。

零售销售报告的发布可能会影响加拿大元的报价。零售销售增长放缓表示消费者降低了他们的开支水平。这可能导致经济活动的下降，对加元报价会产生负面影响。

最后值: