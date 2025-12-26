加拿大新屋价格指数(NHPI)月率m/m 衡量的是与上月相比，在报告月新屋销售价格的变化。每个房屋的详细规格应在两个连续的时期保持不变（即计算不包括住房单位，其状态在两个连续的数据系列之间已经发生变化）。

该指数是根据对建业行业企业的月度调查结果来计算的。这个调查范围包括单户住宅和联排别墅。该调查收集了整个房屋的价格，以及土地和架构组件的价格。房价包括适用情况下材料的省级增值税。然而，计算不包括联邦商品和服务税和统一销售税。

这些数据用于计算居民消费价格指数的一些要素。加拿大宏观经济核算体系使用了NHPI来降低国家住房存量的价值。

与转售市场相比，该指数对房地产行业尤其感兴趣。所提供的信息的构造严格按照地理基础（由代表加拿大所有省份的27个大都市区组成），对供需变化非常敏感。该指数被认为是二手房地产市场的领先指标（二手公寓将在二级市场以高于开发商提供的价格出售）。

该指数增长反映了房地产市场活动水平的提高。它可能对加拿大元的报价产生积极的影响。

最后值: