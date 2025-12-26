加拿大新屋价格指数月率 m/m (Canada New Housing Price Index m/m)
|中级别
|0.0%
|-0.2%
|
-0.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.2%
|
0.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大新屋价格指数(NHPI)月率m/m 衡量的是与上月相比，在报告月新屋销售价格的变化。每个房屋的详细规格应在两个连续的时期保持不变（即计算不包括住房单位，其状态在两个连续的数据系列之间已经发生变化）。
该指数是根据对建业行业企业的月度调查结果来计算的。这个调查范围包括单户住宅和联排别墅。该调查收集了整个房屋的价格，以及土地和架构组件的价格。房价包括适用情况下材料的省级增值税。然而，计算不包括联邦商品和服务税和统一销售税。
这些数据用于计算居民消费价格指数的一些要素。加拿大宏观经济核算体系使用了NHPI来降低国家住房存量的价值。
与转售市场相比，该指数对房地产行业尤其感兴趣。所提供的信息的构造严格按照地理基础（由代表加拿大所有省份的27个大都市区组成），对供需变化非常敏感。该指数被认为是二手房地产市场的领先指标（二手公寓将在二级市场以高于开发商提供的价格出售）。
该指数增长反映了房地产市场活动水平的提高。它可能对加拿大元的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大新屋价格指数月率 m/m (Canada New Housing Price Index m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
