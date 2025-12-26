经济日历部分

经济日历

国家

加拿大原材料价格指数 (RMPI) 月率m/m (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) m/m)

国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
源：
加拿大统计局 (Statistics Canada)
部门：
价格
中级别 0.3% -0.1%
1.6%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-0.4%
0.3%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

加拿大原材料价格指数 (RMPI) m/m 衡量的是与上月相比，制造商在指定月份购买的原材料价格的变化。与工业产品价格指数不同，RMPI还包含购买加拿大以外地区生产的产品。这一计算涵盖了将一种商品带入公司大门由买方承担的所有费用，包括运输费用、净纳税额和关税。原材料价格包括能源成本。

RMPI根据以下数据进行计算：79%的数据来自行政管理，18%的数据通过直接调查来收集，而3%来自代理归责。

RMPI与另一个重要指数(IPPI)一同发布，它满足了许多分析师的需求。该指标反映了一组主要输入产品进入加拿大制成品的价格变动。

这个指标显示了通货膨胀的水平。它是短期生产活动的领先指标。此外，原材料价格指数是衡量加拿大市场消费价格的领先指标：制造商成本提高将导致最终产品价格的上涨。

该指标增长可能对加元报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"加拿大原材料价格指数 (RMPI) 月率m/m (Canada Raw Materials Price Index (RMPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.3%
-0.1%
1.6%
10月 2025
1.6%
-1.2%
1.7%
9月 2025
1.7%
0.7%
-0.8%
8月 2025
-0.6%
1.2%
0.3%
7月 2025
0.3%
2.1%
2.8%
6月 2025
2.7%
0.6%
-0.7%
5月 2025
-0.4%
-0.8%
-3.3%
4月 2025
-3.0%
-1.1%
-0.7%
3月 2025
-1.0%
0.3%
0.3%
2月 2025
0.3%
0.5%
3.5%
1月 2025
3.7%
0.5%
1.3%
12月 2024
1.3%
1.4%
-0.1%
11月 2024
-0.5%
6.1%
4.0%
10月 2024
3.8%
-4.9%
-3.2%
9月 2024
-3.1%
-0.1%
-3.0%
8月 2024
-3.1%
-0.6%
0.7%
7月 2024
0.7%
-2.8%
-1.7%
6月 2024
-1.4%
-1.0%
-1.5%
5月 2024
-1.0%
4.1%
5.3%
4月 2024
5.5%
2.2%
4.3%
3月 2024
4.7%
1.8%
2.1%
2月 2024
2.1%
-1.2%
1.2%
1月 2024
1.2%
-5.3%
-4.9%
12月 2023
-4.9%
0.4%
-4.9%
11月 2023
-4.2%
0.0%
-2.6%
10月 2023
-2.5%
0.0%
3.9%
9月 2023
3.5%
0.0%
3.0%
8月 2023
3.0%
0.0%
3.5%
7月 2023
3.5%
0.0%
-2.0%
6月 2023
-1.5%
-0.1%
-5.0%
5月 2023
-4.9%
-0.1%
1.8%
4月 2023
2.9%
0.0%
-0.9%
3月 2023
-1.7%
0.0%
-0.3%
2月 2023
-0.4%
0.0%
-0.2%
1月 2023
-0.1%
0.0%
-2.8%
12月 2022
-3.1%
0.0%
-0.8%
11月 2022
-0.8%
0.0%
1.3%
10月 2022
1.3%
0.0%
-3.1%
9月 2022
-3.2%
0.0%
-4.3%
8月 2022
-4.2%
0.0%
-7.5%
7月 2022
-7.4%
0.0%
0.0%
6月 2022
-0.1%
0.0%
2.7%
5月 2022
2.5%
0.0%
-2.1%
4月 2022
-2.0%
1.6%
11.8%
3月 2022
11.8%
0.0%
6.4%
2月 2022
6.0%
-0.6%
6.5%
1月 2022
6.5%
-0.2%
-2.7%
12月 2021
-2.9%
0.6%
-0.1%
11月 2021
-1.0%
0.1%
4.8%
10月 2021
4.8%
0.1%
2.4%
12345
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码