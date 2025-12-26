加拿大原材料价格指数 (RMPI) m/m 衡量的是与上月相比，制造商在指定月份购买的原材料价格的变化。与工业产品价格指数不同，RMPI还包含购买加拿大以外地区生产的产品。这一计算涵盖了将一种商品带入公司大门由买方承担的所有费用，包括运输费用、净纳税额和关税。原材料价格包括能源成本。

RMPI根据以下数据进行计算：79%的数据来自行政管理，18%的数据通过直接调查来收集，而3%来自代理归责。

RMPI与另一个重要指数(IPPI)一同发布，它满足了许多分析师的需求。该指标反映了一组主要输入产品进入加拿大制成品的价格变动。

这个指标显示了通货膨胀的水平。它是短期生产活动的领先指标。此外，原材料价格指数是衡量加拿大市场消费价格的领先指标：制造商成本提高将导致最终产品价格的上涨。

该指标增长可能对加元报价产生积极的影响。

最后值: