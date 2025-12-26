加拿大国内生产总值 (GDP) 内含价格指数季率 q/q (Canada Gross Domestic Product (GDP) Implicit Price Index q/q)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
GDP
|低级别
|0.8%
|0.6%
|
0.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.6%
|
0.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大国内生产总值(GDP)内含价格平减指数季率q/q显示的是与上一季度相比，每个季度GDP计算包括的商品和服务的价格变化。
通货膨胀指标可以评估GDP变化对当前时期价格水平变化的依赖程度。GDP针对通货膨胀的计算调整能够对商品和服务生产的实际变化作出正确的评估。如果没有这个指数，则无法正确地比较当前时段和前一时段的值。
这个指数计算为名义GDP（以当年市场价格表示）与实际GDP（以基准年价格表示）的比率乘以100。
GDP平减指数在很多方面与其他通货膨胀指标（如CPI）不同。
- 除消费支出之外，它还包括政府和企业的支出。
- CPI是根据基准年的静态消费篮子计算的，而GDP平减指数与生产的商品和服务的固定清单没有关联，但会考虑当前时期国内生产的所有产品。因此，在GDP平减指数中会自动反映消费结构或新职位出现的变化。
- 与居民消费价格指数不同的是，GDP平减指数不包括进口价格。
- 不同于月度价格指数，GDP平减指数是按季度计算的。
GDP内含价格平减指数的增长通常表示通货膨胀的增长。它可能对加拿大元的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大国内生产总值 (GDP) 内含价格指数季率 q/q (Canada Gross Domestic Product (GDP) Implicit Price Index q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.8%
0.6%
0.1%
2 Q 2025
0.0%
0.7%
0.7%
1 Q 2025
0.6%
0.8%
0.9%
4 Q 2024
0.9%
0.9%
0.6%
3 Q 2024
0.6%
1.3%
1.0%
2 Q 2024
1.1%
1.3%
-0.3%
1 Q 2024
-0.3%
1.5%
1.5%
4 Q 2023
1.4%
1.5%
1.7%
3 Q 2023
1.8%
1.4%
0.4%
2 Q 2023
0.7%
1.5%
0.2%
1 Q 2023
0.2%
1.8%
-0.7%
4 Q 2022
-0.7%
1.2%
-1.2%
3 Q 2022
-1.4%
3.5%
3.2%
2 Q 2022
3.3%
1.1%
3.0%
1 Q 2022
2.9%
3.1%
1.9%
4 Q 2021
1.6%
2.6%
1.2%
3 Q 2021
0.8%
1.3%
2.3%
2 Q 2021
2.2%
3.3%
3.0%
1 Q 2021
2.9%
0.0%
1.3%
4 Q 2020
1.1%
1.4%
2.4%
3 Q 2020
2.6%
0.2%
-1.0%
2 Q 2020
-1.2%
0.1%
-0.5%
1 Q 2020
0.5%
0.8%
0.8%
4 Q 2019
1.0%
1.3%
0.1%
3 Q 2019
0.1%
-1.0%
1.1%
2 Q 2019
1.1%
3.5%
1.2%
1 Q 2019
1.1%
0.3%
-0.8%
4 Q 2018
-0.8%
0.6%
0.6%
3 Q 2018
0.7%
4.7%
0.4%
2 Q 2018
0.5%
-1.2%
0.4%
1 Q 2018
0.3%
1.7%
1.0%
4 Q 2017
1.2%
-0.5%
0.0%
3 Q 2017
0.0%
-0.1%
2 Q 2017
-0.3%
1.0%
1 Q 2017
1.0%
1.2%
4 Q 2016
1.1%
0.6%
3 Q 2016
0.6%
0.3%
2 Q 2016
0.4%
-0.4%
1 Q 2016
-0.3%
-0.1%
4 Q 2015
-0.1%
0.1%
3 Q 2015
0.1%
0.4%
2 Q 2015
0.4%
-0.4%
1 Q 2015
-0.5%
-0.4%
4 Q 2014
-0.6%
0.4%
3 Q 2014
0.4%
