加拿大国内生产总值(GDP) 月率m/m (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m)

国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
源：
加拿大统计局 (Statistics Canada)
部门：
GDP
中级别 -0.3% 0.0%
0.2%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.0%
-0.3%
下次发布 实际值 预测值
以前
加拿大国内生产总值月率(GDP)m/m 反映了与上一月份相比，加拿大所有经济部门在当前月份生产的全部商品和服务总值的变化。加拿大GDP是用购买者的价格计算的，代表了所有加拿大居民制造商创造的总附加值的总和。GDP计算包括对产品的任何税收。生产成本之外的对企业的补贴不包含在计算之中。

GDP是基于对商品价值的货币评估，因此它需要对通货膨胀进行调整。根据是否进行调整，GDP可以分成实际GDP和名义GDP。名义GDP忽略了通货膨胀和通货紧缩，这也是根据名义GDP的值很难衡量该指标变化的原因。实际GDP考虑了通货膨胀的影响，并能够使经济活动在长期内进行直接比较（例如，显示与上一年或上一季度相比的GDP变化的百分比）。为此，计算公式中包含了GDP平减指数。

GDP计算包含了192个行业数据（以确保提供充足的数据说明）。

GDP通常被用作衡量国家经济状况和国民生活水平的指标。GDP的增长意味着经济走强，GDP下降表示经济衰退。因此，GDP增长可能对加拿大元报价产生积极影响。

最后值:

真实值

预测值

"加拿大国内生产总值(GDP) 月率m/m (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-0.3%
0.0%
0.2%
9月 2025
0.2%
-0.1%
-0.1%
8月 2025
-0.3%
0.0%
0.3%
7月 2025
0.2%
-0.7%
-0.1%
6月 2025
-0.1%
0.0%
-0.1%
5月 2025
-0.1%
0.1%
-0.1%
4月 2025
-0.1%
0.1%
0.2%
3月 2025
0.1%
0.1%
-0.2%
2月 2025
-0.2%
0.3%
0.4%
1月 2025
0.4%
0.1%
0.3%
12月 2024
0.2%
0.0%
-0.2%
11月 2024
-0.2%
0.1%
0.3%
10月 2024
0.3%
0.1%
0.2%
9月 2024
0.1%
0.1%
0.0%
8月 2024
0.0%
0.1%
0.1%
7月 2024
0.2%
0.1%
0.0%
6月 2024
0.0%
0.1%
0.1%
5月 2024
0.2%
0.0%
0.3%
4月 2024
0.3%
0.0%
0.0%
3月 2024
0.0%
0.1%
0.2%
2月 2024
0.2%
0.4%
0.5%
1月 2024
0.6%
0.0%
-0.1%
12月 2023
0.0%
0.1%
0.2%
11月 2023
0.2%
0.0%
0.0%
10月 2023
0.0%
0.0%
0.0%
9月 2023
0.1%
0.0%
0.0%
8月 2023
0.0%
0.0%
0.0%
7月 2023
0.0%
0.0%
-0.2%
6月 2023
-0.2%
0.0%
0.2%
5月 2023
0.3%
0.0%
0.1%
4月 2023
0.0%
0.0%
0.1%
3月 2023
0.0%
0.0%
0.1%
2月 2023
0.1%
0.0%
0.6%
1月 2023
0.5%
0.0%
-0.1%
12月 2022
-0.1%
0.0%
0.1%
11月 2022
0.1%
0.0%
0.1%
10月 2022
0.1%
0.1%
0.2%
9月 2022
0.1%
0.0%
0.3%
8月 2022
0.1%
0.0%
0.1%
7月 2022
0.1%
0.0%
0.1%
6月 2022
0.1%
0.0%
0.0%
5月 2022
0.0%
0.0%
0.3%
4月 2022
0.3%
0.0%
0.7%
3月 2022
0.7%
0.0%
0.9%
2月 2022
1.1%
0.0%
0.2%
1月 2022
0.2%
0.0%
0.1%
12月 2021
0.0%
0.0%
0.6%
11月 2021
0.6%
0.0%
0.8%
10月 2021
0.8%
0.1%
0.2%
9月 2021
0.1%
0.1%
0.6%
