加拿大居民消费价格指数(CPI)年率y/y反映了与去年同月相比，在报告月消费者的固定篮子商品和服务的价格变化。篮子内包含不变或同质同量的商品和服务，因此该指数只显示了单纯的价格变化。

根据在消费支出中所占的份额，篮子中的每一个元素在指数计算中都有一定的权重。篮子每年修订两次。政府提供的没有市场价格的公共商品和服务不在篮子之列。例如，这包括通过医保系统和一些保障类型提供的医疗服务。然而，药物、牙科保健和眼科保健服务却包含在计算之内。计算中还包括酒类和烟草，因为它们代表了一笔可观的支出。

统计数据不包括生活在集体户的人们（在押人员、医院和疗养院的慢性病患者）、生活在印度保留地以及外国的官方代表的人们。

这个指数是根据参考时期进行计算的（目前是2002年），参考值等于100。

居民消费价格指数被用作衡量消费者通胀总体水平变化的指标。它被用于调整合同支付，例如薪资、租金租赁和社会津贴。它也被用作各种经济聚合的平减指数。加拿大央行(BoC)使用CPI来监控其货币政策。分析师和经济学家使用CPI来分析通货膨胀的原因和影响。

指标增长可以对CAD报价产生积极的影响。

最后值: