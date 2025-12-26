加拿大核心零售销售额月率 m/m (Canada Core Retail Sales m/m)
|中级别
|-0.6%
|0.2%
|
-0.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.1%
|
-0.6%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大核心零售销售额月率m/m反映了与上月相比，在报告月零售销售额的变化（以货币形式表示）。该指数计算不包括极不稳定的汽车销售和备品销售。
这个指标的计算基于不同类型不同规模的零售商店的调查数据。该计算包括大型超市和小型商店，以及单独的零售电子商务销售。计算不包括自动售货机运营商、燃料经销商和其他直销机构。计算的指数根据季节进行调整，因为在零售销售方面，有几个月被公认为是旺季。
零售销售数据提供了加拿大消费者行为的一个关键月度指标。它也是GDP的重要组成部分。加拿大央行(BoC)在做出利率决策时也会考虑这一指标。各企业利用零售销售指数来跟踪运营效率，并准备投资策略。
零售销售报告的发布可能会影响加拿大元的报价。零售销售增长放缓表示消费者降低了他们的开支水平。这可能导致经济活动的下降，对加元报价会产生负面影响。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大核心零售销售额月率 m/m (Canada Core Retail Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件