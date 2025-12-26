加拿大央行的利率决策每年发布八次。这是影响加拿大元报价的一项重要事件。利率决策由加拿大央行(BoC)管理委员会通过采用。管理委员会使用货币政策审查委员会和银行的四个经济部门提供的信息作出决定（这四个经济部门负责分析加拿大经济形势、国际经济、金融稳定性和金融市场）。委员会还使用加拿大统计局的数据系列。

作出决策的过程由五个阶段组成。

陈述专家预测 — 基本情况或最可能的情况，一系列主要风险和可选方案（利率决策的前两周）。

陈述专家预测一周后进行主要简报。简报讨论包括货币和经济发展、商业前景和当前通货膨胀的过程问题。加拿大央行(BoC)所有委员会和部门的成员都会参加这个主要简报。

最后的政策建议（主要简报两天后）。政策建议是由加拿大经济分析部门或国际经济分析部门的资深成员提出的。

审议和讨论阶段在提出最后政策建议的当日开始。只有加拿大央行(BoC)管理委员会的成员参加这个讨论。这个阶段会持续2天。

发表与交流（发布关于加拿大央行(BoC)利率的新闻稿）。

根据通货膨胀的情况，加拿大央行(BoC)可能提高利率（如果通货膨胀过高）、削减利率（通货紧缩的情况下），又或者保持不变（如果通货膨胀保持在目标水平）。利率是调节通货膨胀的主要工具，由加拿大央行(BoC)实施。

利率的变化会导致加拿大元的短期波动。利率上升被认为是国家货币的利好消息。

最后值: