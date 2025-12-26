加拿大制造业销售额月率 m/m (Canada Manufacturing Sales m/m)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
业务
|低级别
|-1.0%
|4.2%
|
3.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.0%
|
-1.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大制造业销售额月率m/m显示了与上月相比，加拿大工业企业在指定月份销售的商品的美元价值变化。
加拿大统计局根据对制造企业的月度调查结果来计算指标。自2017年3月以来，对制造商的月度调查发布了行业层面的对制成品降价销售的评估。另外，该调查还反映了关于库存、收到订单和待生产订单的数据。调查抽样涵盖了加拿大的所有工业部门，包括食品生产、烟草和饮料生产、纺织和皮革生产、化工、汽车工业、矿石加工、电子产品等。
对调查数据的复杂分析反映了加拿大的工业部门的状况。该销售指标被用于计算国内生产总值，同时也是综合经济指标的重要组成部分。销售指标增长表明生产活动有所增加。
该指标的增长可以对CAD报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"加拿大制造业销售额月率 m/m (Canada Manufacturing Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-1.0%
4.2%
3.6%
9月 2025
3.3%
-3.1%
-1.1%
8月 2025
-1.0%
2.2%
2.2%
7月 2025
2.5%
0.0%
0.3%
6月 2025
0.3%
0.1%
-1.5%
5月 2025
-0.9%
-1.1%
-2.7%
4月 2025
-2.8%
1.2%
-1.4%
3月 2025
-1.4%
0.2%
-0.2%
2月 2025
0.2%
-0.5%
1.6%
1月 2025
1.7%
0.8%
0.5%
12月 2024
0.3%
0.3%
0.7%
11月 2024
0.8%
-0.6%
2.1%
10月 2024
2.1%
-0.3%
-0.6%
9月 2024
-0.5%
0.4%
-1.3%
8月 2024
-1.3%
-0.3%
1.1%
7月 2024
1.4%
-0.3%
-1.7%
6月 2024
-2.1%
0.1%
0.2%
5月 2024
0.4%
-0.9%
1.4%
4月 2024
1.1%
-0.5%
-1.8%
3月 2024
-2.1%
-0.1%
0.9%
2月 2024
0.7%
0.0%
0.0%
1月 2024
0.2%
0.1%
-1.1%
12月 2023
-0.7%
-0.4%
1.5%
11月 2023
1.2%
-0.3%
-2.9%
10月 2023
-2.8%
0.0%
0.7%
9月 2023
0.4%
0.0%
1.0%
8月 2023
0.7%
0.0%
1.6%
7月 2023
1.6%
0.0%
-2.0%
6月 2023
-1.7%
0.0%
1.2%
5月 2023
1.2%
0.0%
-0.1%
4月 2023
0.3%
0.0%
0.8%
3月 2023
0.7%
-0.1%
-3.6%
2月 2023
-3.6%
0.0%
4.5%
1月 2023
4.1%
0.1%
-2.1%
12月 2022
-1.5%
0.0%
-0.2%
11月 2022
0.0%
-0.1%
2.4%
10月 2022
2.8%
-0.2%
0.1%
9月 2022
0.0%
0.0%
-1.9%
8月 2022
-2.0%
0.1%
-0.6%
7月 2022
-0.9%
0.0%
-0.1%
6月 2022
-0.8%
-0.1%
-1.1%
5月 2022
-2.0%
0.0%
2.6%
4月 2022
1.7%
0.0%
3.5%
3月 2022
2.5%
-0.1%
5.1%
2月 2022
4.2%
0.0%
0.9%
1月 2022
0.6%
0.3%
0.8%
12月 2021
0.7%
0.0%
3.1%
11月 2021
2.6%
-0.4%
4.6%
10月 2021
4.3%
-0.1%
-2.8%
9月 2021
-3.0%
0.3%
1.1%
