DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriÇizgi NesneleriCChartObjectTrendRayRight 

RayRight (Get Yöntemi)

"Sağ ışın" özelliğinin değerini alır.

bool  RayRight() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan "Sağ ışın" özelliğinin değeri. Hiçbir nesne atanmamışsa 'false' dönüşü yapar.

RayRight (Set Yöntemi)

"Sağ ışın" özelliği için yeni değer ayarlar.

bool  RayRight(
   bool  ray      // bayrak
   )

Parametreler

ray

[in] "Sağ ışın" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', bayrak değişmediyse 'false'.