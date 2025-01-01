MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriÇizgi NesneleriCChartObjectTrendRayRight CreateRayLeftRayRightSaveLoadType RayRight (Get Yöntemi) "Sağ ışın" özelliğinin değerini alır. bool RayRight() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan "Sağ ışın" özelliğinin değeri. Hiçbir nesne atanmamışsa 'false' dönüşü yapar. RayRight (Set Yöntemi) "Sağ ışın" özelliği için yeni değer ayarlar. bool RayRight( bool ray // bayrak ) Parametreler ray [in] "Sağ ışın" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', bayrak değişmediyse 'false'. RayLeft Save