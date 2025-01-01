DocumentazioneSezioni
CChartObjectTrend

CChartObjectTrend è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell' oggetto grafico "Trend Line".

Descrizione

La Classe CChartObjectTrend fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Trend Line".

Dichiarazione

   class CChartObjectTrend : public CChartObject

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "Trend Line"

Proprietà

 

RayLeft

Ottiene/Imposta la proprietà "Ray Left"

RayRight

Ottiene/Imposta la proprietà "Ray Right"

Input/output

 

virtual Save

Metodo virtuale per la scrittura su file

virtual Load

Metodo virtuale per la lettura da file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

 

