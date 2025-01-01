DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriÇizgi NesneleriCChartObjectTrendByAngle 

CChartObjectTrendByAngle

CChartObjectTrendByAngle sınıfı, "Açılı trend çizgisi" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectTrendByAngle sınıfı, "Açılı trend çizgisi" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectTrendByAngle : public CChartObjectTrend

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectTrendByAngle

İlk nesil

CChartObjectGannLine

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Açılı trend çizgisi" grafik nesnesini oluşturur

Özellikler

 

Angle

"Açı" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

 

