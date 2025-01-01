DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriÇizgi Nesneleri 

Çizgi Nesnenelri

"Çizgiler" grubundan grafik nesneleri.

Bu bölüm, "Çizgiler" grubundan grafiksel nesnelerin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.

Sınıf ismi

Nesne

CChartObjectVLine

"Dikey çizgi" grafik nesnesi

CChartObjectHLine

"Yatay çizgi" grafik nesnesi

CChartObjectTrend

"Trend çizgisi" grafik nesnesi

CChartObjectTrendByAngle

"Açılı trend çizgisi" grafik nesnesi

CChartObjectCycles

"Döngüsel çizgiler" grafik nesnesi

Ayrıca bakınız

Nesne tipleri, Grafik nesneleri