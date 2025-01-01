Çizgi Nesnenelri

"Çizgiler" grubundan grafik nesneleri.

Bu bölüm, "Çizgiler" grubundan grafiksel nesnelerin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.

Sınıf ismi Nesne CChartObjectVLine "Dikey çizgi" grafik nesnesi CChartObjectHLine "Yatay çizgi" grafik nesnesi CChartObjectTrend "Trend çizgisi" grafik nesnesi CChartObjectTrendByAngle "Açılı trend çizgisi" grafik nesnesi CChartObjectCycles "Döngüsel çizgiler" grafik nesnesi

