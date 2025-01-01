MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriÇizgi Nesneleri
Çizgi Nesnenelri
"Çizgiler" grubundan grafik nesneleri.
Bu bölüm, "Çizgiler" grubundan grafiksel nesnelerin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.
|
Sınıf ismi
|
Nesne
|
"Dikey çizgi" grafik nesnesi
|
"Yatay çizgi" grafik nesnesi
|
"Trend çizgisi" grafik nesnesi
|
"Açılı trend çizgisi" grafik nesnesi
|
"Döngüsel çizgiler" grafik nesnesi
