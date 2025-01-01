DokümantasyonBölümler
CChartObjectGannGrid

CChartObjectGannGrid sınıfı, "Gann Izgarası" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectGannGrid sınıfı, "Gann Izgarası" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectGannGrid : public CChartObjectTrend

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectGannGrid

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

Creates graphic object "Gann Grid"

Özellikler

 

PipsPerBar

"Çubuk başına pip" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Downtrend

"Aşağı-trend" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

