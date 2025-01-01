ДокументацияРазделы
Класс CChartObjectTrend является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Трендовая линия".

Описание

Класс CChartObjectTrend обеспечивает доступ к свойствам объекта "Трендовая линия".

Декларация

   class CChartObjectTrend : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Трендовая линия"

Свойства

 

RayLeft

Получить/установить свойство "луч влево"

RayRight

Получить/установить свойство "луч вправо"

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

 

Смотри также

Типы объектов, Графические объекты