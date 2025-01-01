DokümantasyonBölümler
CChartObjectStdDevChannel

CChartObjectStdDevChannel sınıfı, "Standart Sapma Kanalı" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Açıklama

CChartObjectStdDevChannel sınıfı, "Standart Sapma Kanalı" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectStdDevChannel : public CChartObjectTrend

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectStdDevChannel

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Standart Sapma Kanalı" grafik nesnesini oluşturur

Özellikler

 

Deviations

"Sapma" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

