CChartObjectTrend

CChartObjectTrend は「Trend Line（トレンドライン）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectTrend クラスは「Trend Line（トレンドライン）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを提供します。

宣言

  class CChartObjectTrend : public CChartObject

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

クラスメソッド

作成

 

Create

「Trend Line（トレンドライン）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

RayLeft

「左に延長」プロパティを取得/設定します。

RayRight

「右に延長」プロパティを取得/設定します。

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

 

