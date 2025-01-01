DokümantasyonBölümler
CChartObjectRegression

CChartObjectRegression sınıfı, "Lineer Regresyon Kanalı" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectRegression, "Lineer Regresyon Kanalı" nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectRegression : public CChartObjectTrend

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectRegression

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Lineer Regresyon Kanalı" nesnesini oluşturur

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Prev, Prev, Next, Next, Compare

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

