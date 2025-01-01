문서화섹션
CChartObjectTrend

CChartObjectTrend는 "Trend Line" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CChartObjectTrend 클래스는 "Trend Line" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CChartObjectTrend : public CChartObject

Title

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

"Trend Line" 그래픽 개체를 만듭니다.

Properties

 

RayLeft

"Ray Left" 속성 가져오기/설정

RayRight

"Ray Right" 속성 가져오기/설정

입/출력

 

virtual Save

파일에 쓰기 위한 가상 방법

virtual Load

파일에서 읽기 위한 가상 메서드

virtual Type

가상식별방법

 

