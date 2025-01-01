DokümantasyonBölümler
CChartObjectChannel

CChartObjectChannel sınıfı, "Eşit-uzaklık Kanalı" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlar.

Açıklama

CChartObjectChannel, "Eşit-uzaklık Kanalı" nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectChannel : public CChartObjectTrend

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectChannel

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Eşit-uzaklık Kanalı" nesnesini oluşturur

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObject

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObjectTrend

Ayrıca bakınız

Nesne tipleri, Grafik nesneleri