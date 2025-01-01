DokümantasyonBölümler
CChartObjectFibo

CChartObjectFibo sınıfı, "Fibonacci Trend-dışı Hareketi" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectFibo sınıfı, "Fibonacci Trend-dışı Hareketi" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectFibo : public CChartObjectTrend

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFibo

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Fibonacci Trend-dışı Hareketi" grafik nesnesini oluşturur

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

