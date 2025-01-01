MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriÇizgi NesneleriCChartObjectTrendRayLeft CreateRayLeftRayRightSaveLoadType RayLeft (Get Yöntemi) "Sol ışın" özelliğinin değerini alır. bool RayLeft() const Dönüş değeri Sınıf örneğine atanan "Sol ışın" özelliğinin değeri. Hiçbir nesne atanmamışsa 'false' dönüşü yapar. RayLeft (Set Yöntemi) "Sol ışın" özelliği için yeni değer ayarlar. bool RayLeft( bool ray // yeni bayrak değeri ) Parametreler ray [in] "Sol ışın" özelliği için yeni değer. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', bayrak değişmediyse 'false'. Create RayRight