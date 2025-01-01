DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriÇizgi NesneleriCChartObjectTrendRayLeft 

RayLeft (Get Yöntemi)

"Sol ışın" özelliğinin değerini alır.

bool  RayLeft() const

Dönüş değeri

Sınıf örneğine atanan "Sol ışın" özelliğinin değeri. Hiçbir nesne atanmamışsa 'false' dönüşü yapar.

RayLeft (Set Yöntemi)

"Sol ışın" özelliği için yeni değer ayarlar.

bool  RayLeft(
   bool  ray      // yeni bayrak değeri
   )

Parametreler

ray

[in] "Sol ışın" özelliği için yeni değer.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', bayrak değişmediyse 'false'.