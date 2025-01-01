DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriKanal NesneleriCChartObjectPitchfork 

CChartObjectPitchfork

CChartObjectPitchfork sınıfı, "Andrew Çatalı" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectPitchfork, "Andrew Çatalı" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectPitchfork : public CChartObjectTrend

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectPitchfork

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Andrew Çatalı"" nesnesini oluşturur

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

Ayrıca bakınız

Nesne tipleri, Grafik nesneleri