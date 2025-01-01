DocumentaçãoSeções
CChartObjectTrend

CChartObjectTrend é uma classe para acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Trend Line".

Descrição

Classe CChartObjectTrend fornece acesso a "às propriedades do objeto gráfico "Trend Line".

Declaração

   class CChartObjectTrend : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria objeto gráfico "Trend Line"

Propriedades

 

RayLeft

Obtém/Define a propriedade "Ray Left"

RayRight

Obtém/Define a propriedade "Ray Right"

Entrada/saída

 

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

 

