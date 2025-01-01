DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriGann AraçlarıCChartObjectGannFan 

CChartObjectGannFan

CChartObjectGannFan sınıfı, "Gann Yelpazesi" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectGannFan sınıfı, "Gann Yelpazesi" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectGannFan : public CChartObjectTrend

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectGannFan

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Gann Yelpazesi" grafik nesnesini oluşturur

Özellikler

 

PipsPerBar

"Çubuk başına pip" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Downtrend

"Aşağı-trend" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

