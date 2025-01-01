DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriFibonacci AraçlarıCChartObjectFiboChannel 

CChartObjectFiboChannel

CChartObjectFiboChannel sınıfı, "Fibonacci Kanalı" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectFiboChannel sınıfı, "Fibonacci Kanalı" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectFiboChannel : public CChartObjectTrend

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFiboChannel

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Fibonacci Kanalı" grafik nesnesini oluşturur

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Sınıftan türetilen yöntemler CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

Ayrıca bakınız

Nesne tipleri, Grafik nesneleri