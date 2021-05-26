Будущее у Forex индустрии
Кто-то, вероятно, ушёл в крипту, но там те же проблемы.
Народ стал более грамотный, ловить рыбку в мутной воде становится для ДЦ сложнее.
Хотя, возможно, я пристрастен - форекс (и позже крипта) всегда казались мне мутными, так что я торгую на МБ, на ФОРТСе. Там, кстати, приток клиентов.
Сервисов по инвестированию стало больше. Форекс кухни затерялись среди них )
Никто сам торговать не хочет все хотят попасть на "поле чудес" и рубить бабло без напряга )
Слышу, продавцы с маркета жалуются на уменьшение личных продаж, хотя по сервису в общем увеличение, вроде:
https://www.mql5.com/ru/forum/367559
И с заказами на фрилансе уменьшение:
https://www.mql5.com/ru/forum/368594
Что делать, как жить-то дальше?
Какое будущее у Forex, в том виде, в котором мы его привыкли воспринимать.
Вчера решил зайти на сайт одного ДЦ, с которым у меня были давние отношения, сайт не работает, начал гуглить, оказывается уже как пару лет соскамился и исчез с остатками средств клиентов. Потом решил посетить сайт альпов, глянул на рейтинг памов. Кроме Пеймастера, с его 2 миллионами, ВСЕГО!!! 7 счетов имеют инвестиции в размере 100К, остальные меньше. Для сравнения в 2015, паммов в тех же альпах с инвестициями более 100К былонты заставляют задуматься о индустрии в целом.
Не до конца понятна причина. Это может быть разочарование в памм сервисе и в форексе в целом после кучи эпичных сливов, возможно переход на крипту под влиянием общего хайпа, а быть может общий финансовый кризис и нестабильность.
Тема довольно непростая, учитывая то, что в общей практике ДЦ возврат денег не встречается, обычно скам случается в один день, и владельцы ДЦ просто испаряются. А если учесть общую динамику спада индустрии, то это может получить массовый характер. Хотя раньше скам разных ДЦ и происходил по разным причинам, сейчас это может случиться из-за массового оттока клиентов из всей индустрии.
Возможно, я сделал неправильные выводы, интересно было бы услышать мнение других участников)
Какое будущее у Forex, в том виде, в котором мы его привыкли воспринимать.
Вчера решил зайти на сайт одного ДЦ, с которым у меня были давние отношения, сайт не работает, начал гуглить, оказывается уже как пару лет соскамился и исчез с остатками средств клиентов. Потом решил посетить сайт альпов, глянул на рейтинг памов. Кроме Пеймастера, с его 2 миллионами, ВСЕГО!!! 7 счетов имеют инвестиции в размере 100К, остальные меньше. Для сравнения в 2015, паммов в тех же альпах с инвестициями более 100К былонты заставляют задуматься о индустрии в целом.
Не до конца понятна причина. Это может быть разочарование в памм сервисе и в форексе в целом после кучи эпичных сливов, возможно переход на крипту под влиянием общего хайпа, а быть может общий финансовый кризис и нестабильность.
Тема довольно непростая, учитывая то, что в общей практике ДЦ возврат денег не встречается, обычно скам случается в один день, и владельцы ДЦ просто испаряются. А если учесть общую динамику спада индустрии, то это может получить массовый характер. Хотя раньше скам разных ДЦ и происходил по разным причинам, сейчас это может случиться из-за массового оттока клиентов из всей индустрии.
Возможно, я сделал неправильные выводы, интересно было бы услышать мнение других участников)
В Форекс индустрий есть изменения кое какие но это по мелочам
Отток есть но не существенно
Сейчас из за безумного хайпа вокруг крипты новые потенциальные клиенты форекс сразу попадают сперва в криптобиржи за легкими деньжатами
Там осваиваются, потеряют денежки десять раз а потом снова будут идти часть из них к форекс
Не думаю что из за этого форекс индустрия пропадет, пока существует плавающая валюта будет и рынок
Для меня крипта биржа это какая то черная дыра где пропадают денежки миллиардами за один день, так что туда соваться без реальных знаний не буду
Если брокеры, например те же альпы если они зарабатывают то они никуда не уйдут а наоборот будут привлекать еще больше клиентов, размещая дополнительные платформы для криптоманов
НО вы так говорите что будто если все они соскамятся, то кроме форексных контор нет места где можно так торговать? ))))
Есть биржи настоящие как СМЕ, там те же валюты что и на форексе, торговать можно.. и никуда они не исчезнуть т.к это профессиональная реальная биржа где торгуют профессионалы с реальными контрактами а не лудоманы сидящих на криптах.
Возможно мне показалось, но в вашем посте читается страх, что довольно скоро закроются последние форекс дц , что будет являться абсолютным доказательством того что надежды на светлое будущее более нет и не будет никогда. Страх оказаться на заводе (в любой его точке) у многих трейдеров сравним со страхом смерти и возможно ему эквивалентен.
Ничего страшного, я начинал трудовой путь на заводе. Потом работал в вычислительных центрах и конструкторских бюро. Завод у меня никак не ассоциируется с чем то страшным. Может потому, что это был завод электронных вычислительных машин. Ну может быть где-нибудь в шахте, в мартеновском или прокатном цехе страшновато. Но и там настоящие мужики вкалывают и ничего не боятся.
А кто имеет образование и хорошо владеет компьютером сейчас благоприятный период, так как многие работают дома за компом на удалёнке. У меня дочь - аудитор крупной сети магазинов дома сидит за ноутбуком, проверяет отчёты магазинов и периодически ездит в командировки. В офисе появляется лишь изредка.
Между прочим, на заводах сейчас неплохо платят и кормят
От куда такая информация?
Ничего страшного, я начинал трудовой путь на заводе. Потом работал в вычислительных центрах и конструкторских бюро. Завод у меня никак не ассоциируется с чем то страшным. Может потому, что это был завод электронных вычислительных машин. Ну может быть где-нибудь в шахте, в мартеновском или прокатном цехе страшновато. Но и там настоящие мужики вкалывают и ничего не боятся.
А кто имеет образование и хорошо владеет компьютером сейчас благоприятный период, так как многие работают дома за компом на удалёнке. У меня дочь - аудитор крупной сети магазинов дома сидит за ноутбуком, проверяет отчёты магазинов и периодически ездит в командировки. В офисе появляется лишь изредка.
Очень хорошо что у вас все хорошо в этом плане.
Каждый человек трактует завод по своему в соответствии со своим мировосприятием и общим комплексным ощущением внешней среды. Можно быть миллионером и не иметь необходимости работать на заводе но мировосприятие при этом будет такое как будто находишься в самой глубокой обрушившейся угольной шахте рядом с мартеновской печью.
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Какое будущее у Forex, в том виде, в котором мы его привыкли воспринимать.
Вчера решил зайти на сайт одного ДЦ, с которым у меня были давние отношения, сайт не работает, начал гуглить, оказывается уже как пару лет соскамился и исчез с остатками средств клиентов. Потом решил посетить сайт альпов, глянул на рейтинг памов. Кроме Пеймастера, с его 2 миллионами, ВСЕГО!!! 7 счетов имеют инвестиции в размере 100К, остальные меньше. Для сравнения в 2015, паммов в тех же альпах с инвестициями более 100К былонты заставляют задуматься о индустрии в целом.
Не до конца понятна причина. Это может быть разочарование в памм сервисе и в форексе в целом после кучи эпичных сливов, возможно переход на крипту под влиянием общего хайпа, а быть может общий финансовый кризис и нестабильность.
Тема довольно непростая, учитывая то, что в общей практике ДЦ возврат денег не встречается, обычно скам случается в один день, и владельцы ДЦ просто испаряются. А если учесть общую динамику спада индустрии, то это может получить массовый характер. Хотя раньше скам разных ДЦ и происходил по разным причинам, сейчас это может случиться из-за массового оттока клиентов из всей индустрии.
Возможно, я сделал неправильные выводы, интересно было бы услышать мнение других участников)