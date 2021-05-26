Будущее у Forex индустрии - страница 131

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Думал ветку уже снесли, а нет процветает... 😆
 
Andrei Trukhanovich:

Если развивать тему неравномерности распределения благосостояния, теоретически должна быть точка, выше которой вероятность того, что твое благосостояние будет расти будет больше 50% и наоборот.

По моим прикидкам это где-то от 100 до 500 k$, кто-нибудь копался в эту сторону?

Наверняка есть куча научных статей на эту тему с применением теории игр.

 
transcendreamer:


Ну конечно... 😁😂🤣 все видят как ты рвёшься от злости и кидаешься на Дримера и гигикаешь как гопник...

Только вот сегодня зашёл Дример в тему и ты сюда же прибежал...

А теперь усиленно делаешь вид что ты не порвался и это особенно забавно 😆

И в прошлый раз было точно так же, помнишь ведь...

Я уже не буду спрашивать о продажах запчастей. )) И гигикать)))

Для меня ты уже стал, после многих постов в этой ветке, одинаков как и Баскаков. Интеллектуал и Баскаков в одном лице и маске.))) 

 
Aleksey Nikolayev:

Наверняка есть куча научных статей на эту тему с применением теории игр.

Буду сильно признателен если найдете хотя бы одну, мои поиски закончились пока ничем

 
Andrei Trukhanovich:

Буду сильно признателен если найдете хотя бы одну, мои поиски закончились пока ничем

Наверное, нужно искать что-нибудь вроде "social justice equilibrium" и по ссылкам идти к фундаментальным трудам данной области (и к используемой там терминологии - для дальнейших более точных поисков). Проблема в том, что там всё платное и трудно добраться до интересующего вопроса за короткое время)

 
Uladzimir Izerski:

Я уже не буду спрашивать о продажах запчастей. )) И гигикать)))

Для меня ты уже стал, после многих постов в этой ветке, одинаков как и Баскаков. Интеллектуал и Баскаков в одном лице и маске.))) 

Мне всё равно, можешь хоть в клочья порваться хоть в кашу 😀😁😂

Неужели ты думаешь я буду переживать что какой-то хамоватый плебс из чернолесья мне рожи корчит?

Я-то высококультурный капитализированный благородный господин, а не гикающее чудо с запчастями и ассоциирующее себя с уборщицей 🤣


Я для тебя тебя неуязвим, а ты будешь вечно помнить свой позор тут...

 
transcendreamer:

Прогрыз зубами смирительную рубашку, пишу из ординаторской...

Очень важный вопрос касательно индустрии трейдинга и доверительного управления:

Сокращает ли она в целом неравенство между бедными и богатыми или наоборот способствует?

Аморальный метод обогащения не может сокращать не равенство, т.к. не является моральным. 

Трейдинг физлиц аморальный метод обогащения. Но это не воровство, и не нарушение закона. Такая вот фигня))) Есть куча аморальных методов и достаточно честных и законных методов отьемы денег у честных работящих сограждан)))) 

 
Финансовый сектор, доверительное управление и трейдинг - вся эта сфера представляет собой анклав глобальности постиндустриального капитализма внутри экономики или даже над экономикой, если считать биржи и внебиржевой рынок надстройкой над ней.

Неравенство теперь не только как пространственное региональное, или связанное с близостью к кормушке, не только социальное, но вообще качественное иное, в значительной степени обусловленное доступом к определённой информации или контактам, и способности работать с этой информацией в сети объединяющей людей, информационные системы, компании...

Появляется новый тип предпринимателя, или даже над-тип который не имеет чётко выраженной отраслевой специфики, но правильно коммуницирует...

Может быть обидно тем, кто долго и упорно учился, но в итоге его взяли только на второстепенные позиции (см историю Улада😁) но прикол в том что хотя образование важно, но намного важнее способность интуитивного понимания и оценки, некий набор мета-знаний, чтобы заранее предвидеть что будет адекватно а что сразу тлен...

Ещё более странно бывает видеть бедняг которые сидят в офисе фулл тайм и работают как черти, но в итоге зарабатывают меньше чем фин.коммуникаторы перемещающиеся между рекреационной зоной и экзекьютив этажами даже не будучи штатным сотрудником - но такова плата за способности, которые или есть или их нет... новый капитализм...

Не говоря об бахгалтерах или уборщицах... и получается чем выше затраты труда - чем ниже оплата - такой вот парадокс...

Богатство и власть давно концентрируются в сети суперурбанизированных суперинформационных зон играющих в транснациональной экономике роль центров принятия решений, доминирующих и над обычной экономикой... и вот в ней формируются ещё более дистанцированная среда...

Новые типы неравенства представляют особый интерес поскольку они не укладываются в то как ранее понималось возникновение неравенства....

Новый тип глобализации плюёт на традиционные социальные страты и принципы отбора, теперь всё по другому, и хорошая идея может появиться теоретически у кого угодно, но нужны ещё и те кто донесут её до среды принятия решения... это важно...

Важно ещё и презентация продукта-сервиса само собой, без этого никак...

Произошло изменение конфигурации социальной стратификации, форма которой больше не определяется доминированием средних слоев (в РФ например говорят он вообще вымер?)

Сейчас можно сказать уже пост-информационный капитализм, когда данных так много, что нереально с ними справиться без доступа (иногда ограниченного) к специальным системам/методам или хорошей интуиции основанной на опыте...

Ключевой вехой становится синкретическое слияние информационных технологий и психологии и формирование целого субстрата специальных навыков...

Луковицеобразная стратификация сменяется стратификацией грушеподобной и теперь финтех/финсектор там будет наиболее выраженно присутствует в острие.

Ранее говорилось о искажении бимодальной стратификации, в которой мелкого бизнеса, частных профессионалов и квалифицированных рабочих, традиционно составлявшие средний слой, теперь оказываются ниже среднего уровня доходов, и в экономически развитых странах они образовали парадоксальную группу новых бедных!

В противоположность привычному представлению о бедности новые бедные имеют все атрибуты нормального среднего слоя: работу, дающую средства для текущего потребления, жилье, возможность приобретения автомобиля и оплаты образования - но при этом люди ощущают себя нуждающимися и прилагают все больше усилий (например, беря кредиты и находя дополнительную работу), чтобы включаться в потребительскую гонку....


 
Valeriy Yastremskiy:

Аморальный метод обогащения не может сокращать не равенство, т.к. не является моральным. 

Трейдинг физлиц аморальный метод обогащения. Но это не воровство, и не нарушение закона. Такая вот фигня))) Есть куча аморальных методов и достаточно честных и законных методов отьемы денег у честных работящих сограждан)))) 

Это интересно с точки зрения консеквенциализма и категорического императива....

Допустимо ли использование аморальных методов чтобы увеличивать общее счастье и снижать общее страдание?

А почему трейдинг аморальный, можно раскрыть?

 
transcendreamer:

Когда новый рояль запустишь? (там где ты заявлял параметры 70% винрейт если не ошибаюсь)

Джон Форман ( University of Exeter (UK) ) провёл исследование, которое показало:

99.6% трейдеров на ретейловом форексе неспособны достичь более чем 4 прибыльных кварталов подряд.

Моя чёрная вампирская душа радуется 😁

Тлен неизбежен, заключает исследователь, независимо от того насколько хорошая стратегия.

Вместе с тем мы прекрасно знаем что при соблюдении умеренных рисков памм-капиталисты могут продержаться даже несколько лет, и этого вполне good for business.

Интересно что отвечая на вопрос: верите ли что можно разбогатеть торгуя на форексе?  88% респондентов ответили положительно

Это всё очень важно... 


А ~65% верят что использование продвинутой математики и машинного обучения будет иметь успех.

Например здесь: https://www.dailyforex.com/forex-articles/2020/09/forex-industry-statistics-2020/150275

https://www.compareforexbrokers.com/forex-trading/statistics/

В целом это сходится со имеющейся статистикой когда трейдеры торгуя с телефона со стройки не могут удержаться более пары кварталов (иногда меньше).

Ещё более впечатляет когда трейдеры торгующие из таксопарка на последние сэкономленные средства также сливаются и потом просят дать 500 талеров на ПАММ 😁

Экономит на еде и всякий раз сливает сэкономленное... 😲

Самое смешное что они всякий раз торгуют один и тот же рандом под разным соусом...

Либо когда вонаби-трейдер подписывается на бразильского индуса и пытается повторить его волновую разметку и даже получает инвест на дарвине...

Но после внезапного проклятия сливается и с позором останавливает торговлю и не знает что ответить инвесторам...

Потому что оказывается ему просто временно везло в этот период 😄 и он думал что он научился торговать 😉

Иные по 10 лет занимаются непонятными якобы-исследованиями (вместо того чтобы пойти на завод) и в итоге через 10 лет обсуждают как заработать на случайном блуждании 🤣

Воистину картин тлена огромное множество и все они сливаются в потрясающее полотно космического нуара. 😈



Вот если без язвы, и причесать текст, очень даже ничего)

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