Будущее у Forex индустрии - страница 131
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Если развивать тему неравномерности распределения благосостояния, теоретически должна быть точка, выше которой вероятность того, что твое благосостояние будет расти будет больше 50% и наоборот.
По моим прикидкам это где-то от 100 до 500 k$, кто-нибудь копался в эту сторону?
Наверняка есть куча научных статей на эту тему с применением теории игр.
Ну конечно... 😁😂🤣 все видят как ты рвёшься от злости и кидаешься на Дримера и гигикаешь как гопник...
Только вот сегодня зашёл Дример в тему и ты сюда же прибежал...
А теперь усиленно делаешь вид что ты не порвался и это особенно забавно 😆
И в прошлый раз было точно так же, помнишь ведь...
Я уже не буду спрашивать о продажах запчастей. )) И гигикать)))
Для меня ты уже стал, после многих постов в этой ветке, одинаков как и Баскаков. Интеллектуал и Баскаков в одном лице и маске.)))
Наверняка есть куча научных статей на эту тему с применением теории игр.
Буду сильно признателен если найдете хотя бы одну, мои поиски закончились пока ничем
Буду сильно признателен если найдете хотя бы одну, мои поиски закончились пока ничем
Наверное, нужно искать что-нибудь вроде "social justice equilibrium" и по ссылкам идти к фундаментальным трудам данной области (и к используемой там терминологии - для дальнейших более точных поисков). Проблема в том, что там всё платное и трудно добраться до интересующего вопроса за короткое время)
Я уже не буду спрашивать о продажах запчастей. )) И гигикать)))
Для меня ты уже стал, после многих постов в этой ветке, одинаков как и Баскаков. Интеллектуал и Баскаков в одном лице и маске.)))
Мне всё равно, можешь хоть в клочья порваться хоть в кашу 😀😁😂
Неужели ты думаешь я буду переживать что какой-то хамоватый плебс из чернолесья мне рожи корчит?
Я-то высококультурный капитализированный благородный господин, а не гикающее чудо с запчастями и ассоциирующее себя с уборщицей 🤣
Я для тебя тебя неуязвим, а ты будешь вечно помнить свой позор тут...
Прогрыз зубами смирительную рубашку, пишу из ординаторской...
Очень важный вопрос касательно индустрии трейдинга и доверительного управления:
Сокращает ли она в целом неравенство между бедными и богатыми или наоборот способствует?
Аморальный метод обогащения не может сокращать не равенство, т.к. не является моральным.
Трейдинг физлиц аморальный метод обогащения. Но это не воровство, и не нарушение закона. Такая вот фигня))) Есть куча аморальных методов и достаточно честных и законных методов отьемы денег у честных работящих сограждан))))
Аморальный метод обогащения не может сокращать не равенство, т.к. не является моральным.
Трейдинг физлиц аморальный метод обогащения. Но это не воровство, и не нарушение закона. Такая вот фигня))) Есть куча аморальных методов и достаточно честных и законных методов отьемы денег у честных работящих сограждан))))
Это интересно с точки зрения консеквенциализма и категорического императива....
Допустимо ли использование аморальных методов чтобы увеличивать общее счастье и снижать общее страдание?
А почему трейдинг аморальный, можно раскрыть?
Когда новый рояль запустишь? (там где ты заявлял параметры 70% винрейт если не ошибаюсь)
Джон Форман ( University of Exeter (UK) ) провёл исследование, которое показало:
Моя чёрная вампирская душа радуется 😁
Тлен неизбежен, заключает исследователь, независимо от того насколько хорошая стратегия.
Вместе с тем мы прекрасно знаем что при соблюдении умеренных рисков памм-капиталисты могут продержаться даже несколько лет, и этого вполне good for business.
Интересно что отвечая на вопрос: верите ли что можно разбогатеть торгуя на форексе? 88% респондентов ответили положительно.
Это всё очень важно...
А ~65% верят что использование продвинутой математики и машинного обучения будет иметь успех.
Например здесь: https://www.dailyforex.com/forex-articles/2020/09/forex-industry-statistics-2020/150275
https://www.compareforexbrokers.com/forex-trading/statistics/
В целом это сходится со имеющейся статистикой когда трейдеры торгуя с телефона со стройки не могут удержаться более пары кварталов (иногда меньше).
Ещё более впечатляет когда трейдеры торгующие из таксопарка на последние сэкономленные средства также сливаются и потом просят дать 500 талеров на ПАММ 😁
Экономит на еде и всякий раз сливает сэкономленное... 😲
Самое смешное что они всякий раз торгуют один и тот же рандом под разным соусом...
Либо когда вонаби-трейдер подписывается на бразильского индуса и пытается повторить его волновую разметку и даже получает инвест на дарвине...
Но после внезапного проклятия сливается и с позором останавливает торговлю и не знает что ответить инвесторам...
Потому что оказывается ему просто временно везло в этот период 😄 и он думал что он научился торговать 😉
Иные по 10 лет занимаются непонятными якобы-исследованиями (вместо того чтобы пойти на завод) и в итоге через 10 лет обсуждают как заработать на случайном блуждании 🤣
Воистину картин тлена огромное множество и все они сливаются в потрясающее полотно космического нуара. 😈
Вот если без язвы, и причесать текст, очень даже ничего)