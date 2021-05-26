Будущее у Forex индустрии - страница 174
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ежели в какой день не совершишь то эквити сразу падает...
Это еще хорошо, если падает только эквити ...
А жертвенный зверь какой? Лось наверно?
Если постоянно резать лосей никакой прибыли не будет ).
А жертвенный зверь какой? Лось наверно?
Homo sapiens конечно же!
Если постоянно резать лосей никакой прибыли не будет ).
Древняя мудрость гласит: Если долго смотреть на сделку, то можно увидеть умирающего лося.
Древняя мудрость гласит: Если долго смотреть на сделку, то можно увидеть умирающего лося.
Если долго смотреть на сделку, то можно увидеть умирающий депозит.
Вот смотрите, жил-был инженер, работал на заводе, чертил всякие чертежи, нормальный хороший инженер, пользу какую-то приносил.
Но завод был не очень успешный и профита было немного.
А потом инженер перешёл на другой завод, и он оказался намного успешнее, потому что продукт завода намного более конкурентоспообный чем у первого.
И инженер делает точно такую же работу.
Но теперь он требует повысить ему зарплату потому что у этого завода профит большой.
😁
Comments?
Работник не должен ничего требовать, уже писал об этом, а вы всё никак от своих фантазий избавиться не можете. Речь о том, что минимальный уровень зарплаты, обеспечивающий нормальный уровень жизни должен определяться государством.
Но теперь он требует повысить ему зарплату потому что у этого завода профит большой.
Капиталист должен платить больше!
Расскажу почему :) Вот взять обезьянок, например. Основа доминантности самца какая? Большой бицепс? Правильно. Большие клыки? Правильно. Умение корчить страшные гримасы? Тоже верно.
Но!! Есть ещё очень важная причина - это отношение самок к альфе и общий настрой в стае. Если в стае все друг друга любят, гладят, вычесывают блох, то любой пришлый самец будет с позором изгоняться, в первую очередь самками.
А зачем менять своего хорошего, заботливого хозяина на неизвестно хто?
Теперь и умный расчётливый капиталист должен, нет, просто обязан давать своим наёмным работникам всякие плюшки, повышающие значимость наших работников, по сравнению с теми, чужими, не нашими работниками.
Чтобы те попивая пивко в баре всегда говорили: "Наш хозяин нас любит, не то что ваш буржуин!"
Вот такт вот!
Никто. Уже писал, неужели до вас никак не доходит? Например: умер или стал инвалидом основной кормилец в семье с пятью детьми. В семье с 3 детьми произошёл развод, отец скрывается от алиментов. В семье заболел ребёнок, требуется очень дорогая операция. Человек попал в автоаварию и стал инвалидом. Во всех этих случаях государство должно оказывать помощь.
Для этого есть фонды, соц.страхование и добровольное страхование, неужели никак не доходит?
А для алиментов есть судебные постановления например и так далее.
Но главное не это.
Неужели по Вашему все бедняки это инвалиды?
Вопрос был не про инвалидов, а про бедняков.
Зачем опять ударяетесь в софизмы и переиначиваете?
Я не требую, чтобы предприниматель кормил кого-то. Они сами себя кормят получая зарплату, но минимальный уровень зарплаты не должен быть на нищенском уровне. А средства для увеличения этого уровня могут быть получены либо с помощью предельного коэффициента, о котором я уже 10 писал, либо за счёт прогрессивной шкалы налогов, какая существует к примеру в Швеции. Где богатые имеющие доход свыше 675 700 крон платят налог 57%. Почему вы считаете это неприемлемым для России, если в некоторых странах это уже давно работает. Минимальный уровень зарплаты высок и в обществе практически нет существенных противоречий.
Минимальный уровень зависит большого числа факторов и от богатства страны в целом.
Может быть в стране на данном этапе вообще не получится всех хорошо обеспечить, Вы об этом не подумали?
Ну вот просто разделите ВВП на всё население и посмотрите что получится.
Для РФ это будет меньше 30к долларов в год если я правильно помню.
И это если поровну делить - что конечно же неправильно - так как не учитывает индивидуальный вклад и успех.
И зачем сильно увеличивать минимальный уровень повышая нагрузку для более богатых? - какой смысл? - тем самым вы дестимулируете успешных и стимулируете бедноту лузерскую.
Если на данном этапе так сложилось соотношение производительных сил и населения - ну значит кому-то придётся потерпеть...
Изначально все в равных условиях (ну почти) в том смысле что у всех есть некий набор способностей и талантов.
Просто кто-то сумел воспользоваться, кто-то нет.
Справедливо чтобы больше получали те кто смог сделать нечто более ценное.
Что касается высоких налогов - да есть такие практики - но как Вы наверное знаете богатые уходят из таких юрисдикций в более благоприятные.
Нет смысла так делать вообще.
Никто.
Поскольку господин Хорош старательно увиливает от ответа, то я задам вопрос более прямо:
Кто виноват в том что бедные бедны?
... с помощью предельного коэффициента, о котором я уже 10 писал, либо за счёт прогрессивной шкалы налогов, какая существует к примеру в Швеции. Где богатые имеющие доход свыше 675 700 крон платят налог 57%. Почему вы считаете это неприемлемым для России, если в некоторых странах это уже давно работает. Минимальный уровень зарплаты высок и в обществе практически нет существенных противоречий.
Но ведь они там тоже завидуют, а Вы не в курсе? 😁 у них даже свои социалисты-коммунисты есть...
Сколько людям не повышай им всё мало.
Сравните медианные доходы по странам, сильно удивитесь...
Прогрессивная шкала - это по сути штраф за успех, это просто глупо получается.