Будущее у Forex индустрии - страница 174

Новый комментарий
 
transcendreamer:

 ежели в какой день не совершишь то эквити сразу падает...

Это еще хорошо, если падает только эквити ...

 
Dmitry Fedoseev:

А жертвенный зверь какой? Лось наверно?

Если постоянно резать лосей никакой прибыли не будет ).

 
Dmitry Fedoseev:

А жертвенный зверь какой? Лось наверно?

Homo sapiens конечно же!

 
Доктор:

Если постоянно резать лосей никакой прибыли не будет ).

Древняя мудрость гласит: Если долго смотреть на сделку, то можно увидеть умирающего лося.

 
PapaYozh:

Древняя мудрость гласит: Если долго смотреть на сделку, то можно увидеть умирающего лося.

Если долго смотреть на сделку, то можно увидеть умирающий депозит.

 
transcendreamer:

Вот смотрите, жил-был инженер, работал на заводе, чертил всякие чертежи, нормальный хороший инженер, пользу какую-то приносил.

Но завод был не очень успешный и профита было немного.

А потом инженер перешёл на другой завод, и он оказался намного успешнее, потому что продукт завода намного более конкурентоспообный чем у первого.

И инженер делает точно такую же работу.

Но теперь он требует повысить ему зарплату потому что у этого завода профит большой.

😁

Comments?

Работник не должен ничего требовать, уже писал об этом, а вы всё никак от своих фантазий избавиться не можете. Речь о том, что  минимальный уровень зарплаты, обеспечивающий нормальный уровень жизни должен определяться государством. 

[Удален]  
transcendreamer:
   

Но теперь он требует повысить ему зарплату потому что у этого завода профит большой.

Капиталист должен платить больше!

Расскажу почему :) Вот взять обезьянок, например. Основа доминантности самца какая? Большой бицепс? Правильно. Большие клыки? Правильно. Умение корчить страшные гримасы? Тоже верно.

Но!! Есть ещё очень важная причина - это отношение самок к альфе и общий настрой в стае. Если в стае все друг друга любят, гладят, вычесывают блох, то любой пришлый самец будет с позором изгоняться, в первую очередь самками.

А зачем менять своего хорошего, заботливого хозяина на неизвестно хто?

Теперь и умный расчётливый капиталист должен, нет, просто обязан давать своим наёмным работникам всякие плюшки, повышающие значимость наших работников, по сравнению с теми, чужими, не нашими работниками.

Чтобы те попивая пивко в баре всегда говорили: "Наш хозяин нас любит, не то что ваш буржуин!"

Вот такт вот!

 
khorosh:

Никто. Уже писал, неужели до вас никак не доходит? Например: умер или стал инвалидом основной кормилец в семье с пятью детьми. В семье с 3 детьми произошёл развод, отец скрывается от алиментов. В семье заболел ребёнок, требуется очень дорогая операция. Человек попал в автоаварию и стал инвалидом. Во всех этих случаях государство должно оказывать помощь.

Для этого есть фонды, соц.страхование и добровольное страхование, неужели никак не доходит?

А для алиментов есть судебные постановления например и так далее.

Но главное не это.

Неужели по Вашему все бедняки это инвалиды?

Вопрос был не про инвалидов, а про бедняков.

Зачем опять ударяетесь в софизмы и переиначиваете?


Я не требую, чтобы предприниматель кормил кого-то. Они сами себя кормят получая зарплату, но минимальный уровень зарплаты не должен быть на нищенском уровне. А средства для увеличения этого уровня могут быть получены либо с помощью предельного коэффициента, о котором я уже 10 писал, либо за счёт прогрессивной шкалы налогов, какая существует к примеру в Швеции. Где богатые имеющие доход  свыше 675 700 крон платят налог 57%. Почему вы считаете это неприемлемым для России, если в некоторых странах это уже давно работает. Минимальный уровень зарплаты высок и в обществе практически нет существенных противоречий.

Минимальный уровень зависит большого числа факторов и от богатства страны в целом.

Может быть в стране на данном этапе вообще не получится всех хорошо обеспечить, Вы об этом не подумали?

Ну вот просто разделите ВВП на всё население и посмотрите что получится.

Для РФ это будет меньше 30к долларов в год если я правильно помню.

И это если поровну делить - что конечно же неправильно - так как не учитывает индивидуальный вклад и успех.

И зачем сильно увеличивать минимальный уровень повышая нагрузку для более богатых? - какой смысл? - тем самым вы дестимулируете успешных и стимулируете бедноту лузерскую.

Если на данном этапе так сложилось соотношение производительных сил и населения - ну значит кому-то придётся потерпеть...

Изначально все в равных условиях (ну почти) в том смысле что у всех есть некий набор способностей и талантов.

Просто кто-то сумел воспользоваться, кто-то нет.

Справедливо чтобы больше получали те кто смог сделать нечто более ценное.

Что касается высоких налогов - да есть такие практики - но как Вы наверное знаете богатые уходят из таких юрисдикций в более благоприятные.

Нет смысла так делать вообще.

 
khorosh:

Никто. 

Поскольку господин Хорош старательно увиливает от ответа, то я задам вопрос более прямо:

Кто виноват в том что бедные бедны?

 
khorosh:

... с помощью предельного коэффициента, о котором я уже 10 писал, либо за счёт прогрессивной шкалы налогов, какая существует к примеру в Швеции. Где богатые имеющие доход  свыше 675 700 крон платят налог 57%. Почему вы считаете это неприемлемым для России, если в некоторых странах это уже давно работает. Минимальный уровень зарплаты высок и в обществе практически нет существенных противоречий.

Но ведь они там тоже завидуют, а Вы не в курсе? 😁 у них даже свои социалисты-коммунисты есть...

Сколько людям не повышай им всё мало.

Сравните медианные доходы по странам, сильно удивитесь...

Прогрессивная шкала - это по сути штраф за успех, это просто глупо получается.



1...167168169170171172173174175176177178179180181...183
Новый комментарий