Будущее у Forex индустрии - страница 42
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Дмитрий сразу во все ворота играет) и вроде спрашивает вам заняться нечем, и тут же сидит с дивана троллит
меня Дмитрий Вам не обогнать ни там ни там)
Но это не точно.
Роберт Дэйли давно уже не представляет США как дипломат, он занимается преподаванием, выступает на ТВ, читает лекции и так далее, и в этом видео (очевидно что это ТВ-программа) он просто высказывает своё частное мнение.
Дмитрий сразу во все ворота играет) и вроде спрашивает вам заняться нечем, и тут же сидит с дивана троллит
меня Дмитрий Вам не обогнать ни там ни там)
Ага, и гляжу в окно на плывущие по небу черные облака и горизонт за сизой дымкой... и все думаю - а как в этой ситуации должен проявляться правильный патриотизм...
Но это и то, что позволяет собрать армии на защиту собственных территорий.
И две тысячи лет война...
Даже в этом случае, это манипуляция населением, да на благую цель, но манипуляция, согласны?
Поддерживаю, absolutely!
Патриотизм - это развод правящим классом своего населения, чистой воды. Причём развод меркантильный, на деньги. Это основа любого государства, его идеологическая часть.
Ну а как ещё можно сподвигнуть людей на иррациональные иногда самоубийственные поступки? - только путём вдалбливания идей и ценностей, которые они будут потом считать "своими".
Абсолютная свобода существует только в иллюзиях.
В Эйдосе ещё есть. Я проверил. Всё точно.
И две тысячи лет война...
Даже в этом случае, это манипуляция населением, да на благую цель, но манипуляция, согласны?
Я вам больше скажу: когда вы идёте в магазин и приобретаете какой-то товар, вы манипулируете сотрудниками магазина, маркетинговыми и логистическими отделами, производителем того товара и его поставщиками.
Роберт Дэйли давно уже не представляет США как дипломат, он занимается преподаванием, выступает на ТВ, читает лекции и так далее, и в этом видео (очевидно что это ТВ-программа) он просто высказывает своё частное мнение.
Конечно никто официально такого не признает. Все будут говорить, что мы-то стремимся к диалогу, сотрудничеству и конструктиву, но вот они шатают и подрывают и поэтому мы вынуждены, но все равно стремимся и открыты, в то же время не потерпим и будем отстаивать...
Я даже не знаю, кто это, просто вспомнил как про хорошую иллюстрацию. Наверное поэтому и может себе позволить называть вещи своими именами. Пока был в должности, наверняка стелил по методичке, ну все так делают испокон веков)
Пока какой-то левый дядя не может просто придти и отжать ваш датацентр (и это не говоря уже про авторское право, патенты) - государство, таки, что-то предоставляет.
У меня например нет датацента который можно отжать, речь про другое.
Замечена одна интересная тенденция в истории. Когда территории разрознены, государство слабо, приходит враг. Тогда государство начинает объединяться, выгоняет врага. Но после этого уже само идет в гости к соседям. И вот так вот продолжается, как в анекдоте про двух ковбоев и кучу...
Интересен ещё такой цикл:
сильные люди --> сильное государство --> слабые люди --> слабое государство --> сильные люди ...