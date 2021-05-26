Будущее у Forex индустрии - страница 42

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Дмитрий сразу во все ворота играет) и вроде спрашивает вам заняться нечем, и тут же сидит с дивана троллит

меня Дмитрий Вам не обогнать ни там ни там)

 
vladavd:

Но это не точно.

Роберт Дэйли давно уже не представляет США как дипломат, он занимается преподаванием, выступает на ТВ, читает лекции и так далее, и в этом видео (очевидно что это ТВ-программа) он просто высказывает своё частное мнение.

 
Fast235:

Дмитрий сразу во все ворота играет) и вроде спрашивает вам заняться нечем, и тут же сидит с дивана троллит

меня Дмитрий Вам не обогнать ни там ни там)

Ага, и гляжу в окно на плывущие по небу черные облака и горизонт за сизой дымкой... и все думаю - а как в этой ситуации должен проявляться правильный патриотизм... 

[Удален]  
PapaYozh:

Но это и то, что позволяет собрать армии на защиту собственных территорий.

И две тысячи лет война...

Даже в этом случае, это манипуляция населением, да на благую цель, но манипуляция, согласны?

 
Aleksei Stepanenko:

Поддерживаю, absolutely!

Патриотизм - это развод правящим классом своего населения, чистой воды. Причём развод меркантильный, на деньги. Это основа любого государства, его идеологическая часть.

Ну а как ещё можно сподвигнуть людей на иррациональные иногда самоубийственные поступки? - только путём вдалбливания идей и ценностей, которые они будут потом считать "своими".

 
PapaYozh:

Абсолютная свобода существует только в иллюзиях.

В Эйдосе ещё есть. Я проверил. Всё точно.

 
Aleksei Stepanenko:

И две тысячи лет война...

Даже в этом случае, это манипуляция населением, да на благую цель, но манипуляция, согласны?

Я вам больше скажу: когда вы идёте в магазин и приобретаете какой-то товар, вы манипулируете сотрудниками магазина, маркетинговыми и логистическими отделами, производителем того товара и его поставщиками.

 
transcendreamer:

Роберт Дэйли давно уже не представляет США как дипломат, он занимается преподаванием, выступает на ТВ, читает лекции и так далее, и в этом видео (очевидно что это ТВ-программа) он просто высказывает своё частное мнение.

Конечно никто официально такого не признает. Все будут говорить, что мы-то стремимся к диалогу, сотрудничеству и конструктиву, но вот они шатают и подрывают и поэтому мы вынуждены, но все равно стремимся и открыты, в то же время не потерпим и будем отстаивать...

Я даже не знаю, кто это, просто вспомнил как про хорошую иллюстрацию. Наверное поэтому и может себе позволить называть вещи своими именами. Пока был в должности, наверняка стелил по методичке, ну все так делают испокон веков)

 
JRandomTrader:

Пока какой-то левый дядя не может просто придти и отжать ваш датацентр (и это не говоря уже про авторское право, патенты) - государство, таки, что-то предоставляет.

У меня например нет датацента который можно отжать, речь про другое.

 
Dmitry Fedoseev:

Замечена одна интересная тенденция в истории. Когда территории разрознены, государство слабо, приходит враг. Тогда государство начинает объединяться, выгоняет врага. Но после этого уже само идет в гости к соседям. И вот так вот продолжается, как в анекдоте про двух ковбоев и кучу...

Интересен ещё такой цикл:

сильные люди --> сильное государство --> слабые люди --> слабое государство --> сильные люди ...

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