Будущее у Forex индустрии - страница 172
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Ноу. Смотрите по губам, если не понимаете.)
Ещё как!
Вы постоянно требуете денег из чистого профита предприятия.
Пишете что Вам не хватает денег ссылаясь на маленькую среднюю зарплату и ещё требуете чтобы предпринимателям уменьшили личные доходы.
Но Вы никак не объяснили почему Вы считаете Вам кто-то должен повышать?
Сначала докажите что Вы этого заслуживаете.
Очень хорошо что Вы смогли это признать наконец, о пророк Гатакефал, и тщетность Ваших сказаний!
А теперь идите на завод, там Вас ждут. 😁
ок
И кстати, господин Хорош, Вы не задумывались - почему Вы в итоге закончили свой путь так плачевно в страте худших?
С чего вы это взяли? Я понимаю, вы любите пофантазировать, но не до такой же степени. К моменту начала пенсионного возраста у меня был большой благоустроенный дом, двухкомнатная квартира, машина, 2 гаража и некоторые накопления на счёте в банке. Что ещё нужно, бывшему простому советскому человеку?)
В Думе посоветовали чиновникам отходить от излюбленных штампов негатива по отношению к рынку Форекс.
На прошлой неделе на платформе Ассоциации форекс-дилеров, в видео-формате, состоялся очередной круглый стол. На этот раз участники обсудили тенденции на рынке Форекс в 2021 году, в том числе, коснулись и особо наболевшей темы расширения разрешенного инструментария и гармонизации российско-белорусского законодательства в части сегмента.
На встрече выступил также и Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству и первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», который не раз высказывался за унификацию подходов к регулированию внебиржевого рынка Форекс в России и Республике Беларусь.
«В России в текущем году отмечается инвестиционный бум, количество частных инвесторов составляет более 10 млн человек – это достаточно много. Интерес к валютному рынку по-прежнему остается достаточно высоким. В то же время сохраняются и проблемы, которые мы отмечали на предыдущих круглых столах. Число россиян, которые торгуют с лицензированными форекс-дилерами составляет примерно 30 тысяч человек, между тем, общее число граждан России, которые выбирают операции на рынке Форекс составляет примерно 450 тысяч – эта разница и есть граждане, которые выбирают иностранные юрисдикции – что не есть хорошо, ни для государства, ни для граждан (первое теряет доходы в бюджет, а финансы и персональные данные вторых утекают за границу – что не безопасно в современной ситуации)».
«В Думе есть мнение, и все больше получает поддержку позиция, что необходимо комплексное решение проблемы. В частности, необходимо расширение инструментария форекс-дилеров. Можно подумать и о производных финансовых инструментах (CFD) на цифровые активы – актуальная и популярная тема. Параллельно с этим необходимо оперативное принятие Закона «о досудебной блокировке» сайтов организаций, работающих без лицензии Банка России, так как пользователи этих услуг, граждане России, остаются практически без защиты. Кроме того, существуют откровенно мошеннические организации, которые годами продолжают работать, и никто их не блокирует».
«Ключевым фактором развития российского рынка Форекс остается конкуренция с иностранными регуляциями. Особенно в условиях категоризации клиентов, я считаю, что квалифицированным клиентам в России должны быть доступны те же возможности, которые есть на Кипре, в Великобритании и Беларуси (наиболее цивилизованных юрисдикциях)».
«У нас часто можно встретить у чиновников мнение, что рынок Форекс – это, своего рода, гемблинг – это совершенно не верно и неправильно. Считаю, что нужно отходить от излюбленных штампов негатива по отношению к рынку Форекс. Я лишь надеюсь, что в будущем составе Думы мы с вами вместе (примечание: обращается к экспертам круглого стола) решим те проблемы, которые я обозначил. Перспективы для решения я вижу, давайте вместе работать», резюмировал свой спич г-н депутат Емельянов».
Пара строк Рены мне показались слишком откровенным намеком на кое-что, что пока еще работает.
Неужели думаете что если люди с этого форума будут также использовать вашу волшебную торговлю то
форекс перестанет существовать?
и вы останетесь без денег? )))
наивность просто зашкаливает... ahahaha ))))))
С чего вы это взяли? Я понимаю, вы любите пофантазировать, но не до такой же степени. К моменту начала пенсионного возраста у меня был большой благоустроенный дом, двухкомнатная квартира, машина и некоторые накопления на счёте в банке. Что ещё нужно, бывшему простому советскому человеку?)
Был? 😁 на форексе слился?
Ну ладно, если предположить всё хорошо, допустим...
Тогда зачем Вы так старательно систематически ассоциируете себя с неблагополучными стратами общества?
Не сходится, господин Хорош, не сходится.
Или Вы такой филантроп, за простых работяг?
Скольких людей тогда Вы тогда спасли от нищеты?
Имущество своё почему бедным не раздали, ммм?
Или только рассуждать о равенстве на форумах горазды?
Да, вот это характерное двоемыслие и присуще простому хомо советикусу...
Который привык ничего не добиваться сам, но только приходить на всё готовенькое, и ещё требовать что ему мало.
ahahaha ))))))
У меня возникают подозрения что Ренат и Марат это одно и то же лицо 😀
У меня возникают подозрения что Ренат и Марат это одно и то же лицо 😀
Неужели думаете что если люди с этого форума будут также использовать вашу волшебную торговлю то
форекс перестанет существовать?
и вы останетесь без денег? )))
наивность просто зашкаливает... ahahaha ))))))
Я на этот счет ничего не думаю. Я знаю наверняка. Форекс не перестанет существовать. Перестанет существовать эта очень тонкая закономерность. Причем не только на форексе. "Люди с этого форума" это в некотором смысле всё человечество.
Я развеял ваши сомнения?
Был? 😁 на форексе слился?
Ну ладно, если предположить всё хорошо, допустим...
Тогда зачем Вы так старательно систематически ассоциируете себя с неблагополучными стратами общества?
Не сходится, господин Хорош, не сходится.
Или Вы такой филантроп, за простых работяг?
Скольких людей тогда Вы тогда спасли от нищеты?
Имущество своё почему бедным не раздали, ммм?
Или только рассуждать о равенстве на форумах горазды?
Да, вот это характерное двоемыслие и присуще простому хомо советикусу...
Который привык ничего не добиваться сам но только приходить на всё готовенькое и ещё требовать что ему мало.
Отошёл жене после развода, я живу один в 2-к квартире.
Я не ассоциирую, я просто жалею обездоленных, которые в силу сложившихся обстоятельств попали в сложную жизненную ситуацию. Я понимаю вам не знакомо такое чувство как жалость, поэтому вы и не понимаете.
Я не отношусь к классу богачей, поэтому не в состоянии заниматься благотворительностью. Обездоленными должно заниматься государство.
Покажите где я рассуждал о равенстве. Такое в принципе не возможно.
Я никуда не приходил на готовенькое и ни когда не жил на чужую зарплату(если не считать детства конечно).