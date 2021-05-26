Будущее у Forex индустрии - страница 180
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Визуальный капитализм и неравенство
впечатляющая интерактивная диаграмма
жаль что последних лет нет но всё равно показательно...
нужно больше неравенства и больше капитализма! 😁
https://jackblun.github.io/Globalinc/html/fig_2014.html
навести курсор можно и посмотреть все страны
Визуальный капитализм и неравенство
впечатляющая интерактивная диаграмма
жаль что последних лет нет но всё равно показательно...
нужно больше неравенства и больше капитализма! 😁
https://jackblun.github.io/Globalinc/html/fig_2014.html
Так и так с каждым годом разница между неравенством и капитализма иначе говоря
между бедняками и супербогачами, растет по геометрической прогрессии !
таким темпом через 20 лет 99,9% население планеты будут жить как в Эфиопии )))
Так и так с каждым годом разница между неравенством и капитализма иначе говоря
между бедняками и супербогачами, растет по геометрической прогрессии !
таким темпом через 20 лет 99,9% население планеты будут жить как в Эфиопии )))
Наверное всё же не в геометрической прогрессии...
Потому что прогрессивные идеи заставляют внедрять слишком демократические меры поддержки нищебродов 😀
Вот раньше было лучше:
эххх золотой век капитализма прошёл... 😪😭😰
А эти все эти люди делают достаточно значимый вклад в совокупный общественный продукт ну или в факторы его роста?
Кроме Вас никто ничего ценного в этот мир не вкладывает, о наиценнейший высокоэффективный пророк.
Дример, посмотри фильм про капитализм "бюро человечества".
Глянул трейлер вроде прикольно на первый взгляд.
Кроме Вас никто ничего ценного в этот мир не вкладывает, о наиценнейший высокоэффективный пророк.
мур-мур 😺
Короче тема такая: рынок служит перераспределению средств от более бедных к более богатым, чтобы усиливать неравенство.
Короче тема такая: рынок служит перераспределению средств от более бедных к более богатым, чтобы усиливать неравенство.
по моему на рынке
один продает, другой покупает
какой профит тебе надо, епт
этот чтоли?
// ahahahaторговать учись, а не спамить ;)))
На скольки парах велась торговля?
https://www.mql5.com/ru/forum/368613/page159#comment_22470196