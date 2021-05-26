Будущее у Forex индустрии - страница 180

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Визуальный капитализм и неравенство

впечатляющая интерактивная диаграмма

жаль что последних лет нет но всё равно показательно...

нужно больше неравенства и больше капитализма! 😁

https://jackblun.github.io/Globalinc/html/fig_2014.html

навести курсор можно и посмотреть все страны 

 
transcendreamer:

Визуальный капитализм и неравенство

впечатляющая интерактивная диаграмма

жаль что последних лет нет но всё равно показательно...

нужно больше неравенства и больше капитализма! 😁

https://jackblun.github.io/Globalinc/html/fig_2014.html

Так и так с каждым годом разница между неравенством и капитализма иначе говоря

между бедняками и супербогачами, растет по геометрической прогрессии !

таким темпом через 20 лет 99,9% население планеты будут жить как в Эфиопии )))

 
Marat Zeidaliyev:

Так и так с каждым годом разница между неравенством и капитализма иначе говоря

между бедняками и супербогачами, растет по геометрической прогрессии !

таким темпом через 20 лет 99,9% население планеты будут жить как в Эфиопии )))

Наверное всё же не в геометрической прогрессии...

Потому что прогрессивные идеи заставляют внедрять слишком демократические меры поддержки нищебродов 😀

Вот раньше было лучше:

эххх золотой век капитализма прошёл... 😪😭😰



 
Дример, посмотри фильм про капитализм "бюро человечества".
 
transcendreamer:


А эти все эти люди делают достаточно значимый вклад в совокупный общественный продукт ну или в факторы его роста?


Кроме Вас никто ничего ценного в этот мир не вкладывает, о наиценнейший высокоэффективный пророк.
 
Anatolii Zainchkovskii:
Дример, посмотри фильм про капитализм "бюро человечества".

Глянул трейлер вроде прикольно на первый взгляд.

 
Evgeniy Chumakov:


Кроме Вас никто ничего ценного в этот мир не вкладывает, о наиценнейший высокоэффективный пророк.

мур-мур 😺

 

Короче тема такая: рынок служит перераспределению средств от более бедных к более богатым, чтобы усиливать неравенство.

 
transcendreamer:

Короче тема такая: рынок служит перераспределению средств от более бедных к более богатым, чтобы усиливать неравенство.

по моему на рынке

один продает, другой покупает

 
Renat Akhtyamov:

какой профит тебе надо, епт

этот чтоли?

// ahahaha

торговать учись, а не спамить ;)))

На скольки парах велась торговля?

https://www.mql5.com/ru/forum/368613/page159#comment_22470196

Будущее у Forex индустрии
Будущее у Forex индустрии
  • 2021.05.24
  • www.mql5.com
Какое будущее у Forex, в том виде, в котором мы его привыкли воспринимать...
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