Опрос для ПРОДАВЦОВ в Маркете!

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  • 36% (36)
  • 19% (19)
  • 17% (17)
  • 29% (29)
Всего проголосовало: 73
 
Как у вас дела обстоят? Раньше как-то движения были, демки скачивали, а сейчас совсем всё тухло.
 

Месячное число продаж Маркета снизилось за неделю-полторы с 11000 до 9500. Слишком резкое снижение свидетельствует об общей проблеме.

С этим нужно что-то делать. Причем срочно.

Число продаж

 
Vadim Zotov:

Месячное число продаж Маркета снизилось за неделю-полторы с 11000 до 9500. Слишком резкое снижение свидетельствует об общей проблеме.

С этим нужно что-то делать. Причем срочно.


весна...

 
Iurii Tokman:

весна...

Если посчитать, то 10 дней назад среднее число продаж в день было 367. Сейчас стало 150. Разница в 2 раза!

Это не весна.

 
Vadim Zotov:

Если посчитать, то 10 дней назад среднее число продаж в день было 367. Сейчас стало 150. Разница в 2 раза!

Это не весна.

ваша версия ?

у нас вот только тепло стало, все огороды сажают, торговать некогда...

 
Iurii Tokman:

ваша версия ?

у нас вот только тепло стало, все огороды сажают, торговать некогда...

Вероятно, повлияли эксперименты с разграничением применения платежных систем по странам. Также, возможно, немного повлияли технические проблемы,  например недавняя проблема со скачиванием продуктов. В целом сложно делать предположения, у нас, пользователей, очень мало информации для этого. Но проблема видна и ощущается многими. Наш вклад в решение проблемы только в том, что мы можем помочь обратить на неё внимание администрации.

[Удален]  

Увеличение минимального порога с 10 до 30 баксов повлияло. Особенно на индикаторы. За 10 долларов ещё можно вслепую взять поиграться, но 30 уже как-то дороговато для неясной полезности.

Да и вообще, Маркет напоминает Апраксин двор.


 

Возможно, что продавцы нашли другие площадки сбыта, где не удерживается налог.

И ещё, как вариант, люди пошли торговать через java приложения на телефоне, к примеру аудитория Тинькофф могла бы в теории выйти на биржу через MT5, но MQ для этого ничего не делают.

 

Возможные проблемы, ИМХО:

  • Модераторы пропускают почти всех, поскольку площадка имеет 20% с каждой покупки одного *.ex?
  • Нет чистки маркета. Например, никто не покупает 6 месяцев - удалить. Из-за этого общее качество программ падает.
  • Нет выборки по различным критериям. Например, кол-во продаж ;-). Когда товара много, такой фильтр ищешь, а его нет. Попугаев (звездочки) - не предлагать ;-)
 
Aleksei Stepanenko:

Увеличение минимального порога с 10 до 30 баксов повлияло. Особенно на индикаторы. За 10 долларов ещё можно вслепую взять поиграться, но 30 уже как-то дороговато для неясной полезности.

Да и вообще, Маркет напоминает Апраксин двор.


Однозначно повлияло, причем те продукты которые два года и более не обновлялись и там цена была изначально 10$ так цена 10$ и осталась и теперь. Если повышать минимальную цену, то повышать всем продуктам без учета даты публикации.

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