Опрос для ПРОДАВЦОВ в Маркете!
Месячное число продаж Маркета снизилось за неделю-полторы с 11000 до 9500. Слишком резкое снижение свидетельствует об общей проблеме.
С этим нужно что-то делать. Причем срочно.
Месячное число продаж Маркета снизилось за неделю-полторы с 11000 до 9500. Слишком резкое снижение свидетельствует об общей проблеме.
С этим нужно что-то делать. Причем срочно.
весна...
весна...
Если посчитать, то 10 дней назад среднее число продаж в день было 367. Сейчас стало 150. Разница в 2 раза!
Это не весна.
Если посчитать, то 10 дней назад среднее число продаж в день было 367. Сейчас стало 150. Разница в 2 раза!
Это не весна.
ваша версия ?
у нас вот только тепло стало, все огороды сажают, торговать некогда...
ваша версия ?
у нас вот только тепло стало, все огороды сажают, торговать некогда...
Вероятно, повлияли эксперименты с разграничением применения платежных систем по странам. Также, возможно, немного повлияли технические проблемы, например недавняя проблема со скачиванием продуктов. В целом сложно делать предположения, у нас, пользователей, очень мало информации для этого. Но проблема видна и ощущается многими. Наш вклад в решение проблемы только в том, что мы можем помочь обратить на неё внимание администрации.
Увеличение минимального порога с 10 до 30 баксов повлияло. Особенно на индикаторы. За 10 долларов ещё можно вслепую взять поиграться, но 30 уже как-то дороговато для неясной полезности.
Да и вообще, Маркет напоминает Апраксин двор.
Возможно, что продавцы нашли другие площадки сбыта, где не удерживается налог.
И ещё, как вариант, люди пошли торговать через java приложения на телефоне, к примеру аудитория Тинькофф могла бы в теории выйти на биржу через MT5, но MQ для этого ничего не делают.
Возможные проблемы, ИМХО:
- Модераторы пропускают почти всех, поскольку площадка имеет 20% с каждой покупки одного *.ex?
- Нет чистки маркета. Например, никто не покупает 6 месяцев - удалить. Из-за этого общее качество программ падает.
- Нет выборки по различным критериям. Например, кол-во продаж ;-). Когда товара много, такой фильтр ищешь, а его нет. Попугаев (звездочки) - не предлагать ;-)
Увеличение минимального порога с 10 до 30 баксов повлияло. Особенно на индикаторы. За 10 долларов ещё можно вслепую взять поиграться, но 30 уже как-то дороговато для неясной полезности.
Да и вообще, Маркет напоминает Апраксин двор.
Однозначно повлияло, причем те продукты которые два года и более не обновлялись и там цена была изначально 10$ так цена 10$ и осталась и теперь. Если повышать минимальную цену, то повышать всем продуктам без учета даты публикации.
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