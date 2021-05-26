Будущее у Forex индустрии - страница 142
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Каждый новый робот высвобождает рабочие руки. Работников отправляют за ворота завода. Количество продукции растет, а покупательская способность населения падает. Все рабочие за воротами))
Ну и что? - пусть идут и учатся быть более полезными для общества.
Луддиты в 1812 году точно также обижались, что они теперь не нужны.
Вот и ты рассуждаешь как луддит.
Что теперь технологии не внедрять что ли?
Uladzimir Izerski:
Скоро твои роботы будут продавать товары другим роботам, а может инопланетянам???)))
Смотри немного шире, "мечтатель". А лучше "выпей море (с)"
Как будто это что-то плохое?
У тебя что претензии к роботам есть?
А может ты технофоб?
Ответ про море:
https://www.youtube.com/watch?v=Vs0KjlBnm9o
Вову не надо обижать, это последний из могикан, достояние форума
О, кажется Вас он упоминал в своём вчерашнем угаре, когда был особенно обижен капиталистами.
На самом деле мы не обижаем Вову, а проводим воспитательную и обучающую работу.
Может быть его ещё можно спасти.
На самом деле очень важно чтобы Uladzimir Izerski осознал что нет оснований платить высокую ЗП уборщице (низкоквал.работнику), если она не создаёт значительной ценности.
Равным образом важно чтобы господин Хорош понял что нельзя просто так претендовать на чужую чистую прибыль, и что бедняки сами виноваты в том что они такие бедняки.
Как будто это что-то плохое?
У тебя что претензии к роботам есть?
А может ты технофоб?
Ответ про море:
https://www.youtube.com/watch?v=Vs0KjlBnm9o
Будешь в Манхэттене загляни на табло госдолга США в реальном времени. $28,211,957,600,666.36
Роботы почему то сосут ресурсы со всего мира, что бы прокормить оставшихся за воротами.
про море было мной помечено (с).
Всё, хватит слушать твою ересь.
Вся правда в твоих постах только там где ты даешь ссылки и в чужих цитатах.
Не знаю как кого, а меня волнует (ну как волнует - интересно же таки!) только один вопрос:
с чего это вдруг у @transcendreamer такая гиперактивность активизировалась? просто так ничего ведь не происходит
быть может ты сливаешь медленно и печально какой нибудь ПАММ с инвесторским баблом и сдают нервы, а страх перед железной кроватью подливает масла в огонь (как символично то получилось с маслом в огонь :) )?
или же этому поспособствовало исключение из какой нибудь приличной секты по причинам вполне понятным, если проанализировать хотя бы даже эту ветку и твою позицию?
или быть может ты наконец таки решил как-то заняться монетизацией своих талантов разговорного жанра, ну может какой телеграм канал платный забацать с подпиской за монеро, где ты сможешь анонимно просвещать сирых и убогих как стать успешным капиталистом? и как следствие тебе нужен хороший пиар на данном этапе (хотя и нет никаких даже косвенных признаков, что ты таки капиталист, да ещё и успешный, но пруфы развеяли бы все эти нелепые подозрения конечно же)
хотя бытует мнение в определенных кругах, что кукухи у Дримера просто разлетелись в разные стороны по ряду причин, т.е. проблема комплексная и давно назревала, а покрошить батон ему на голову никто не догадался, чтоб кукухи слетелись обратно.. но вероятно просто наговаривают никчемы на доброго Дримера, или завидуют
резюмируя всё это двумя словами, Дример - так какого? :)
кстати, зачем тебе @transcendreamer столько запасных акков здесь? не уж-то приготовился срач тут устроить лютый?
На мой взгляд, Transcend Reamer представляет собой пример modern artist, который совершает здесь свой contemporary artwork. Он использует форум вместо холста, а палитра высказываний его оппонентов выглядит как хаотичный рисунок из случайно разбрызганных красок. Однако, даже не слишком внимательный взор весьма быстро обнаруживает в них структуру пересечения духовных, интеллектуальных и материальных меридианов образующих робастную пост-структуру нашего пост-мира... И тд и тп)
Не знаю как кого, а меня волнует (ну как волнует - интересно же таки!) только один вопрос:
с чего это вдруг у @transcendreamer такая гиперактивность активизировалась? просто так ничего ведь не происходит
быть может ты сливаешь медленно и печально какой нибудь ПАММ с инвесторским баблом и сдают нервы, а страх перед железной кроватью подливает масла в огонь (как символично то получилось с маслом в огонь :) )?
или же этому поспособствовало исключение из какой нибудь приличной секты по причинам вполне понятным, если проанализировать хотя бы даже эту ветку и твою позицию?
или быть может ты наконец таки решил как-то заняться монетизацией своих талантов разговорного жанра, ну может какой телеграм канал платный забацать с подпиской за монеро, где ты сможешь анонимно просвещать сирых и убогих как стать успешным капиталистом? и как следствие тебе нужен хороший пиар на данном этапе (хотя и нет никаких даже косвенных признаков, что ты таки капиталист, да ещё и успешный, но пруфы развеяли бы все эти нелепые подозрения конечно же)
хотя бытует мнение в определенных кругах, что кукухи у Дримера просто разлетелись в разные стороны по ряду причин, т.е. проблема комплексная и давно назревала, а покрошить батон ему на голову никто не догадался, чтоб кукухи слетелись обратно.. но вероятно просто наговаривают никчемы на доброго Дримера, или завидуют
резюмируя всё это двумя словами, Дример - так какого? :)
Хе-хе... не дождёшься! (с) еврейская поговорка 😁😂🤣 кроме того даже если предположить что "какой-нибудь ПАММ" будет испытывать сложности то всё равно все знают что у дримера нет ПАММов... а если и есть то не связаны с реальным дримером и счета оформлены на косвенных лиц... и вообще реальный дример чисто презентации делает и ничьих денег в руки не берёт... но если даже взломать аккаунты и VPN и обнаружится такая гипотетическая связь то всё равно дример не виноват и это просто рынок такой... и вообще железные кровати в 21 веке это негуманно! 😱 да я вообще в Ашане работаю блин! какой ещё трейдинг? какие инвестиции? с трудом концы с концами свожу! голодаю! и не стыдно вам?
Админ секты очевидно сильно обиделся на дримера и забанился от дримера вместе с сектой, вообще это прикольно что теперь целая секта убегает от дримера! - но что поделать - хипстеру было невыносимо тяжко осознавать что проклятие подействовало и с 15 апреля он вынужден был полностью остановить торговлю чем навлёк на себя и бразильского индуса ужасный позор и теперь все знают что 123 не работает 😁 рекомендую всем пойти на завод! 😀
Кукухи дримера и раньше летали во все стороны, это все знают, но это дримеру даже помогает, а прямо сейчас у меня вынужденный период простоя, вызванный некоторыми особыми обстоятельствами и невозможностью трындеть и заливать в уши клиентам/инвесторам 😀 поэтому и активность на форуме возросла, очевидно же.
Лучше скажи когда на твой ПАММ можно уже можно будет вносить?
кстати, зачем тебе @transcendreamer столько запасных акков здесь? не уж-то приготовился срач тут устроить лютый?
Это просто при миграции аккаунтов так задублировалось, никакой конспирологии...
На мой взгляд, Transcend Reamer представляет собой пример modern artist, который совершает здесь свой contemporary artwork. Он использует форум вместо холста, а палитра высказываний его оппонентов выглядит как хаотичный рисунок из случайно разбрызганных красок. Однако, даже не слишком внимательный взор весьма быстро обнаруживает в них структуру пересечения духовных, интеллектуальных и материальных меридианов образующих робастную пост-структуру нашего пост-мира... И тд и тп)
Более того, эта ветка теперь является ноосферной гиперсигилой с целью [информация удалена]