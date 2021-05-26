Будущее у Forex индустрии - страница 111
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Понятно что эволюционно индейцы должны были уступить, они только неэффективно занимали эти земли. 😎
Понятно что звучит слегка цинично, но в самом деле, представьте, прилетаете Вы так колонизировать Марс, а тааам....
Оказывается разумная раса дикарей-людоедов, просто до сих пор они скрывались в пещерах под поверхностью Марса.
Ну допустим...
И вот что нам теперь всю колонизацию сворачивать что ли?
Согласен, вы великий "гуманист" со звериным оскалом.)
А кто к этому призывает, вы? В России развиваются технологии и в некоторых отраслях даже не плохо. Разумеется, что не все резервы используются и хотелось бы более быстрого развития.
Ну если Вы считаете что неплохо, то ладно, поверим диванному эксперту и индоктринированному социалисту на слово. 😆
---
Мне сейчас лень тащить стату по разработкам в разных областях, чтобы показать кто является наиболее технологичным (по памяти сейчас Южная Корея в топ вошла),
но всем понятно что заявления господа Хороша просто смехотворны.
В северной америке было тоже много интересного, начиная с того, что численность индейцев сильно выросла после появления железа, огнестрела, лошадей и тд) Потом Англия пыталась использовать индейцев (принимая вождей в масоны и тд) в войнах против колонистов) Россия тоже успела отметиться в истреблении индейцев на Аляске и в Калифорнии.
Можно ещё вспомнить лютые хардкорные войны царской России с чукчами, там мега-жесть была.
Согласен, вы великий "гуманист" со звериным оскалом.)
Я метафизический трансгуманист, и вообще-то ограничения человеческой формы должны быть преодолены, также пора начать избавляться уже от антропоцентристских принципов.
Вы малоэффективный или высокоэффективный?
Вы малоэффективный или высокоэффективный?
А почему Вы спрашиваете? 😁
А почему Вы спрашиваете? 😁
Ну если Вы считаете что неплохо, то ладно, поверим диванному эксперту и индоктринированному социалисту на слово. 😆
---
Мне сейчас лень тащить стату по разработкам в разных областях, чтобы показать кто является наиболее технологичным (по памяти сейчас Южная Корея в топ вошла),
но всем понятно что заявления господа Хороша просто смехотворны.
Самая главная проблема - с едой (почти весь семенной материал импортный). Правда, это скорее плюс чем минус) Хорошо, что не будет никаких реальных движений в сторону автаркии)
Можно ещё вспомнить лютые хардкорные войны царской России с чукчами, там мега-жесть была.
Всё же, мегажесть начинается тогда, когда появляется необходимость "освободить" землю для сельхозпользования от туземцев. Чукчей оказалось проще (дешевле, выгоднее) купить/споить, чем победить в войне - с прочими народами таких проблем не было.
Особенно интересно сравнить корреляцию некоторых индексов, касающихся стабильности, агрессивности, непрозрачности, коррупции, против технологических индексов и индексов субъективного счастья/качества жизни.
Последний индекс наиболее интересен и важен - where-to-be-born = где-бы-хотел-родиться...
Думаю это должно навести на некоторые размышления.
Индоктринированные/зомбированные разумеется будут всё отрицать и бомбить как обычно.
Но в целом даже и без цифр понятно, что преуспевают те, кто ставит на развитие технологий и индивидуальную свободу, то есть на капитализм.
Не анкап, конечно, а именно на развитый многосторонний сбалансированный капитализм.