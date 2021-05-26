Будущее у Forex индустрии - страница 111

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transcendreamer:

Понятно что эволюционно индейцы должны были уступить, они только неэффективно занимали эти земли. 😎

Понятно что звучит слегка цинично, но в самом деле, представьте, прилетаете Вы так колонизировать Марс, а тааам....

Оказывается разумная раса дикарей-людоедов, просто до сих пор они скрывались в пещерах под поверхностью Марса.

Ну допустим...

И вот что нам теперь всю колонизацию сворачивать что ли?

Согласен, вы великий "гуманист" со звериным оскалом.)

 
khorosh:

А кто к этому призывает, вы? В России развиваются технологии и в некоторых отраслях даже не плохо. Разумеется, что не все резервы используются и хотелось бы более быстрого развития.

Ну если Вы считаете что неплохо, то ладно, поверим диванному эксперту и индоктринированному социалисту на слово.  😆


---

Мне сейчас лень тащить стату по разработкам в разных областях, чтобы показать кто является наиболее технологичным (по памяти сейчас Южная Корея в топ вошла),

но всем понятно что заявления господа Хороша просто смехотворны.


 
Aleksey Nikolayev:

В северной америке было тоже много интересного, начиная с того, что численность индейцев сильно выросла после появления железа, огнестрела, лошадей и тд) Потом Англия пыталась использовать индейцев (принимая вождей в масоны и тд) в войнах против колонистов) Россия тоже успела отметиться в истреблении индейцев на Аляске и в Калифорнии.

Можно ещё вспомнить лютые хардкорные войны царской России с чукчами, там мега-жесть была.

 
khorosh:

Согласен, вы великий "гуманист" со звериным оскалом.)

Я метафизический трансгуманист, и вообще-то ограничения человеческой формы должны быть преодолены, также пора начать избавляться уже от антропоцентристских принципов.

 
transcendreamer:


Вы малоэффективный или высокоэффективный?

 
Evgeniy Chumakov:


Вы малоэффективный или высокоэффективный?

А почему Вы спрашиваете? 😁

 
transcendreamer:

А почему Вы спрашиваете? 😁

Что бы Вы ответили.
 
transcendreamer:

Ну если Вы считаете что неплохо, то ладно, поверим диванному эксперту и индоктринированному социалисту на слово.  😆


---

Мне сейчас лень тащить стату по разработкам в разных областях, чтобы показать кто является наиболее технологичным (по памяти сейчас Южная Корея в топ вошла),

но всем понятно что заявления господа Хороша просто смехотворны.


Самая главная проблема - с едой (почти весь семенной материал импортный). Правда, это скорее плюс чем минус) Хорошо, что не будет никаких реальных движений в сторону автаркии)

 
transcendreamer:

Можно ещё вспомнить лютые хардкорные войны царской России с чукчами, там мега-жесть была.

Всё же, мегажесть начинается тогда, когда появляется необходимость "освободить" землю для сельхозпользования от туземцев. Чукчей оказалось проще (дешевле, выгоднее) купить/споить, чем победить в войне - с прочими народами таких проблем не было.

 

Особенно интересно сравнить корреляцию некоторых индексов, касающихся стабильности, агрессивности, непрозрачности, коррупции, против технологических индексов и индексов субъективного счастья/качества жизни.





Последний индекс наиболее интересен и важен - where-to-be-born = где-бы-хотел-родиться...

Думаю это должно навести на некоторые размышления.

Индоктринированные/зомбированные разумеется будут всё отрицать и бомбить как обычно.

Но в целом даже и без цифр понятно, что преуспевают те, кто ставит на развитие технологий и индивидуальную свободу, то есть на капитализм.

Не анкап, конечно, а именно на развитый многосторонний сбалансированный капитализм.

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