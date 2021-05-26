Будущее у Forex индустрии - страница 118

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khorosh:

Не бойтесь, я с вами. Вас никто не тронет.)))

Ого! Так вы тут на работе, оказывается?) Курируете нас, так сказать...)

Весьма похвально в столь почтенном возрасте быть при деле) Воистину, это патриотизм не на словах, а на деле)

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khorosh:

Не бойтесь, я с вами. Вас никто не тронет.)))

Ну, это же отлично! Спасибо. А то холодильник открываешь, он и там рассекреченные документы зачитывает ;)
 
Aleksey Nikolayev:

Ого! Так вы тут на работе, оказывается?) Курируете нас, так сказать...)

Весьма похвально в столь почтенном возрасте быть при деле) Воистину, это патриотизм не на словах, а на деле)

)))


 
Aleksei Stepanenko:
Ну, это же отлично! Спасибо. А то холодильник открываешь, он и там рассекреченные документы зачитывает ;)

)))

 

Некоторое время назад мне снилась война. Очень реалистично. Накатами. Периодами. Даже сформировались некоторые общие сюжеты. Война кстати не останавливает бизнес, люди работают, просто есть своя специфика. Обостряется социальное неравенство. Иногда был совсем тлен, разруха, но тоже была своя жизнь. Во сне я исполнял разные роли, то я технологический шпион, то социальный дисруптор. Растут риски, но растёт и маржинальность. Не такая война как в фильмах, где падают бомбы и стреляют, нет. Жертв особо нет, скорее война иного рода, близкая к холодной с точечными операциями. Но главный вопрос который не удавалось решить: где, в каком регионе будет безопасно? Куда отправиться на долгосрочное пребывание?

 
transcendreamer:

 Куда отправиться на долгосрочное пребывание?

В Антарктиду. Подо льдом устроить жилище, питаться пингвинами.)  А вообще то вы же в космосе, наверно уже привыкли там жить.)

 
transcendreamer:

Некоторое время назад мне снилась война. Очень реалистично. Накатами. Периодами. Даже сформировались некоторые общие сюжеты. Война кстати не останавливает бизнес, люди работают, просто есть своя специфика. Обостряется социальное неравенство. Иногда был совсем тлен, разруха, но тоже была своя жизнь. Во сне я исполнял разные роли, то я технологический шпион, то социальный дисруптор. Растут риски, но растёт и маржинальность. Не такая война как в фильмах, где падают бомбы и стреляют, нет. Жертв особо нет, скорее война иного рода, близкая к холодной с точечными операциями. Но главный вопрос который не удавалось решить: где, в каком регионе будет безопасно? Куда отправиться на долгосрочное пребывание?

Мусульманский сонник - "Война" значение сна

Если кто увидит, что жители города ведут войну с посторонними людьми, значит, в том городе будет дороговизна съестных припасов. А если увидит, что они ведут войну с царем, это - к спокойствию государства и обилию благ земных. Бежать во сне из сражения или с поля битвы - к счастью.
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Та-да-дам! Апофеоз, занавес, бурные продолжительные аплодисменты.
 
Aleksey Nikolayev:

Мусульманский сонник - "Война" значение сна

Если кто увидит, что жители города ведут войну с посторонними людьми, значит, в том городе будет дороговизна съестных припасов. А если увидит, что они ведут войну с царем, это - к спокойствию государства и обилию благ земных. Бежать во сне из сражения или с поля битвы - к счастью.

А то. Каждый день цены на продукты повышаются. Килька и та уже под 300 за кило.

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