Будущее у Forex индустрии - страница 118
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Не бойтесь, я с вами. Вас никто не тронет.)))
Ого! Так вы тут на работе, оказывается?) Курируете нас, так сказать...)
Весьма похвально в столь почтенном возрасте быть при деле) Воистину, это патриотизм не на словах, а на деле)
Не бойтесь, я с вами. Вас никто не тронет.)))
Ого! Так вы тут на работе, оказывается?) Курируете нас, так сказать...)
Весьма похвально в столь почтенном возрасте быть при деле) Воистину, это патриотизм не на словах, а на деле)
)))
Ну, это же отлично! Спасибо. А то холодильник открываешь, он и там рассекреченные документы зачитывает ;)
)))
Некоторое время назад мне снилась война. Очень реалистично. Накатами. Периодами. Даже сформировались некоторые общие сюжеты. Война кстати не останавливает бизнес, люди работают, просто есть своя специфика. Обостряется социальное неравенство. Иногда был совсем тлен, разруха, но тоже была своя жизнь. Во сне я исполнял разные роли, то я технологический шпион, то социальный дисруптор. Растут риски, но растёт и маржинальность. Не такая война как в фильмах, где падают бомбы и стреляют, нет. Жертв особо нет, скорее война иного рода, близкая к холодной с точечными операциями. Но главный вопрос который не удавалось решить: где, в каком регионе будет безопасно? Куда отправиться на долгосрочное пребывание?
Куда отправиться на долгосрочное пребывание?
В Антарктиду. Подо льдом устроить жилище, питаться пингвинами.) А вообще то вы же в космосе, наверно уже привыкли там жить.)
Некоторое время назад мне снилась война. Очень реалистично. Накатами. Периодами. Даже сформировались некоторые общие сюжеты. Война кстати не останавливает бизнес, люди работают, просто есть своя специфика. Обостряется социальное неравенство. Иногда был совсем тлен, разруха, но тоже была своя жизнь. Во сне я исполнял разные роли, то я технологический шпион, то социальный дисруптор. Растут риски, но растёт и маржинальность. Не такая война как в фильмах, где падают бомбы и стреляют, нет. Жертв особо нет, скорее война иного рода, близкая к холодной с точечными операциями. Но главный вопрос который не удавалось решить: где, в каком регионе будет безопасно? Куда отправиться на долгосрочное пребывание?
Мусульманский сонник - "Война" значение сна
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Мусульманский сонник - "Война" значение сна
А то. Каждый день цены на продукты повышаются. Килька и та уже под 300 за кило.