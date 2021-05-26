Будущее у Forex индустрии - страница 126
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Дополнил пост выше.
Причина лишь в том, что это лишь мечта гармонизировать общество и сгладить противоречия сверх богачей и бедняков.
Я ведь понимаю, что равенства не должно быть и никогда не будет, даже в муравейнике есть иерархия. Но хотелось бы , чтобы разрыв в уровне доходов бедных и верхушки сверхбогачей не был таким чудовищным.
И ещё, я бы посоветовал вам направить своё внимание на обсуждение идеи, а не лично меня, тогда и я буду придерживаться такого правила.
Дружище, не обижайтесь, Вы же понимаете что у Дримера стиль такой, чтобы интереснее читать было и поддерживать остроту дискурса.
Заверяю что я лично персонально против Вас ничего не имею.
Я ведь понимаю, что равенства не должно быть и никогда не будет, даже в муравейнике есть иерархия. Но хотелось бы , чтобы разрыв в уровне доходов бедных и верхушки сверхбогачей не был таким чудовищным.
Но разве бедняки не сами виноваты что они такие бедняки и создают неравенство?
А Вы как будто возлагаете вину на богачей!
Дружище, не обижайтесь, Вы же понимаете что у Дримера стиль такой, чтобы интереснее читать было и поддерживать остроту дискурса.
Заверяю что я лично персонально против Вас ничего не имею.
Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться, я всегда спокоен, как японский сад камней.) С возрастом человек мудреет и не тратит свою нервную энергию на обиды. Просто стиля общения, который я предлагаю, придерживаются все по настоящему интеллигентные люди. Какой смысл тратить время на обсуждение человека и навешивать на него ярлыки, которых у вас в запасе много. Это же не повышает ваш имидж. Гораздо эффектнее и интересней для публики моменты, когда вы опровергаете идеи оппонента убийственными аргументами.
Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться, я всегда спокоен, как японский сад камней.) С возрастом человек мудреет и не тратит свою нервную энергию на обиды. Просто стиля общения, который я предлагаю, придерживаются все по настоящему интеллигентные люди. Какой смысл тратить время на обсуждение человека и навешивать на него ярлыки, которых у вас в запасе много. Это же не повышает ваш имидж. Гораздо эффектнее и интересней для публики моменты, когда вы опровергаете идеи оппонента убийственными аргументами.
Хе-хе, ну это Вы так пишите что спокойны, а на самом деле всё время пытаетесь отчаянно отыграться...
Ну кого Вы обманываете? - мы же оба знаем что Вы дико возмущены все последние дни 😁
Я ведь понимаю, что равенства не должно быть и никогда не будет, даже в муравейнике есть иерархия. Но хотелось бы , чтобы разрыв в уровне доходов бедных и верхушки сверхбогачей не был таким чудовищным.
В принципе соглашусь что экстремально сильный социальных разрыв не очень здоровая вещь долгосрочно (для экономики в целом)
но вообще неравенство должно быть обязательно и разница в благосостоянии и доходах в сотню раз - это вполне нормально и естественно...
и кривая Лоренца будет неизбежно повторяться в любых экономических системах и не только в экономических но и в показателях биоценоза...
то есть неравенство это фундаментальное свойство любых сложных эволюционирующих систем...
и жаловаться на неравенство = жаловаться против законов природы 😀
Более менее актуальные данные по неравенству...
Также самое интересное, вишенка на торте - последний отчёт по IHDI:
файл качать тут: http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI
Это интересно - дать-то дали, а вставить не получилось. Что-то из юношеского или пенсионерского.
Чётко заметил )))))
остряки...
10 петросянов из 10 ага