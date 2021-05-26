Будущее у Forex индустрии - страница 126

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khorosh:

Дополнил пост выше.

Причина лишь в том, что это лишь мечта гармонизировать общество и сгладить противоречия сверх богачей и бедняков.

Я ведь понимаю, что равенства не должно быть и никогда не будет, даже в муравейнике есть иерархия. Но хотелось бы , чтобы разрыв в уровне доходов бедных и верхушки сверхбогачей не был таким чудовищным.

 
khorosh:

И ещё, я бы посоветовал вам направить своё внимание на обсуждение идеи, а не лично меня, тогда и я буду придерживаться такого правила.

Дружище, не обижайтесь, Вы же понимаете что у Дримера стиль такой, чтобы интереснее читать было и поддерживать остроту дискурса.

Заверяю что я лично персонально против Вас ничего не имею.

 
khorosh:

Я ведь понимаю, что равенства не должно быть и никогда не будет, даже в муравейнике есть иерархия. Но хотелось бы , чтобы разрыв в уровне доходов бедных и верхушки сверхбогачей не был таким чудовищным.

Но разве бедняки не сами виноваты что они такие бедняки и создают неравенство?

А Вы как будто возлагаете вину на богачей!

 
transcendreamer:

Дружище, не обижайтесь, Вы же понимаете что у Дримера стиль такой, чтобы интереснее читать было и поддерживать остроту дискурса.

Заверяю что я лично персонально против Вас ничего не имею.

Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться, я всегда спокоен, как японский сад камней.) С возрастом человек мудреет и не тратит свою нервную энергию на обиды. Просто стиля общения, который я предлагаю, придерживаются все по настоящему интеллигентные люди. Какой смысл тратить время на обсуждение человека и навешивать на него ярлыки, которых у вас в запасе много. Это же не повышает ваш имидж. Гораздо эффектнее и интересней для публики моменты, когда вы опровергаете идеи оппонента убийственными аргументами.

 
khorosh:

Я уже не в том возрасте, чтобы обижаться, я всегда спокоен, как японский сад камней.) С возрастом человек мудреет и не тратит свою нервную энергию на обиды. Просто стиля общения, который я предлагаю, придерживаются все по настоящему интеллигентные люди. Какой смысл тратить время на обсуждение человека и навешивать на него ярлыки, которых у вас в запасе много. Это же не повышает ваш имидж. Гораздо эффектнее и интересней для публики моменты, когда вы опровергаете идеи оппонента убийственными аргументами.

Хе-хе, ну это Вы так пишите что спокойны, а на самом деле всё время пытаетесь отчаянно отыграться...

Ну кого Вы обманываете? - мы же оба знаем что Вы дико возмущены все последние дни 😁

 
khorosh:

Я ведь понимаю, что равенства не должно быть и никогда не будет, даже в муравейнике есть иерархия. Но хотелось бы , чтобы разрыв в уровне доходов бедных и верхушки сверхбогачей не был таким чудовищным.

В принципе соглашусь что экстремально сильный социальных разрыв не очень здоровая вещь долгосрочно (для экономики в целом)

но вообще неравенство должно быть обязательно и разница в благосостоянии и доходах в сотню раз - это вполне нормально и естественно...

и кривая Лоренца будет неизбежно повторяться в любых экономических системах и не только в экономических но и в показателях биоценоза...

то есть неравенство это фундаментальное свойство любых сложных эволюционирующих систем...

и жаловаться на неравенство = жаловаться против законов природы 😀

 

Более менее актуальные данные по неравенству...


 

Также самое интересное, вишенка на торте - последний отчёт по IHDI:

файл качать тут: http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI

 
Dmitry Fedoseev:

Это интересно - дать-то дали, а вставить не получилось. Что-то из юношеского или пенсионерского.

Чётко заметил )))))
++++
 
Anatolii Zainchkovskii:
Чётко заметил )))))
++++

остряки...

10 петросянов из 10 ага

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